Juventude sai na frente contra CRB pela Copa do Brasil

No primeiro duelo entre Juventude e CRB pela quarta fase da Copa do Brasil, os gaúchos se saíram melhor e venceram por 2 a 0. O jogo aconteceu no final da tarde desta quinta-feira (17) no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

As equipes voltam a campo na próxima quarta-feira (22), às 19h, em Maceió, no estádio Rei Pelé. Com o resultado, os alagoanos precisam vencer a próxima partida por três gols de diferença para chegarem às oitavas de final da competição. Se devolverem o placar, a vaga será definida nas penalidades máximas.

A equipe do treinador Pintado abriu o marcador aos 33 minutos do primeiro tempo. Igor aproveitou rebote e chutou forte, a bola teve desvio e foi para as redes alagoanas. Na segunda etapa, aos 35, os donos da casa ampliaram com Wagner. O experiente meia tinha acabado de entrar no lugar de Renato Cajá, e, de carrinho, marcou seu primeiro gol com a camisa do Juventude.

Como não terão compromisso pelo Brasileiro da Série B na próxima rodada, as duas equipes terão tempo para descansar para o duelo final em Alagoas.

