Dupla de Luisa Stefani avança às quartas do WTA de Estrasburgo

Nesta terça-feira (22), a tenista brasileira Luisa Stefani e a norte-americana Hayley Carter estrearam com vitória no WTA de Estrasburgo, na França. Elas ganharam por 2 sets a 1 a parceria da norte-americana Sabrina Santamaria com a japonesa Miyu Kato, com parciais de 6/7 (7/5), 6/3 e 10/8.

"Jogo difícil, mas ganhamos. Desde semana passada queríamos fazer alguns ajustes táticos no nosso jogo que sentíamos que precisávamos fazer para melhorar para chegarmos mais firmes para Roland Garros. Uma das metas desse jogo era treinar algumas dessas jogadas e detalhes. Algumas horas não foram tão confortáveis porque treinamos, tentamos ajustar. Foi ao mesmo tempo um bom jogo, condições diferentes da semana passada, acostumar com condições, quadra. Mesmo não jogando nosso melhor, conseguimos sair bem com a vitória. Agora é focar para o próximo", disse Stefani, que, após atingir a semifinal do Premiere de Roma na semana passada, deu um salto no ranking e atingiu a melhor posição da carreira, o 33º lugar.

Stefani e Carter voltam à quadra amanhã, às 6h, para lutar pela vaga na semifinal de duplas do WTA de Estrasburgo, último preparatório para o Grand Slam de Roland Garros. As adversárias serão a norte-americana Sloane Stephens e a suíça Jil Teichmann.

Brasileiro bate favorito do "quali" de Roland Garros

Esta terça (22) também foi vitoriosa para o brasileiro João Menezes. O campeão pan-americano começou bem o qualifying (classificatório) para Roland Garros, ao derrotar nas simples o egípcio Mohamed Safwat, por 2 sets a 1, parciais 7/6 (7/2) e 6/1. O adversário de Menezes eram o 28º cabeça de chave e atualmente ocupa a 140ª posição do ranking mundial da ATP.

"Jogo foi muito bom, apresentei um bom nível, não perdi o saque o jogo inteiro”, comemorou o tenista mineiro. Na segunda rodada Na segunda rodada, ainda sem data definida, Menezes enfrenta o português Federico Silva, 193º colocado, que derrotou o ex-top 10, o sérvio Viktor Troicki. "É um canhoto que usa bem o forehand. Vou analisar qual tática adotar com o [técnico Luiz] Peniza", revelou o brasileiro.