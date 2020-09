Goiás troca Thiago Larghi por Enderson Moreira

O Goiás divulgou no final da tarde desta segunda (28) a troca no comando técnico de sua equipe de futebol profissional, com a demissão de Thiago Larghi e a contratação de Enderson Moreira. Os anúncios foram feitos com um intervalo de poucos minutos.

Thiago Larghi deixa o Goiás em uma posição desconfortável na classificação do Campeonato Brasileiro, a vice-lanterna, com nove pontos conquistados em nove partidas. Sob o comando do treinador, o Esmeraldino fez seis partidas, com uma vitória, dois empates e três derrotas.

O Goiás Esporte Clube informa que, após reunião realizada nesta segunda-feira, foi decidido que Thiago Larghi não seguirá no cargo de treinador da equipe de futebol profissional. pic.twitter.com/DqC16TQUpf — Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) September 28, 2020

O último resultado foi o empate em 2 a 2, no último domingo (27), no estádio do Castelão.

Já Enderson Moreira chega para realizar sua terceira passagem no comando do time goiano. O treinador de 49 anos (completados nesta segunda) vem de uma fraca passagem pelo Cruzeiro, do qual foi demitido no dia 8 de setembro após alcançar uma sequência de seis jogos sem triunfos.

Enderson Moreira é o novo comandante emeraldino! Desejamos boas-vindas ao vitorioso e experiente treinador, que chega para a sua terceira passagem no Verdão. Parabenizamos também pelos seus 49 anos completados na data de hoje 🥳👏 pic.twitter.com/7hCfjQuSvv — Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) September 28, 2020

O primeiro desafio de Enderson no comando do Goiás será no próximo domingo (4), quando o Esmeraldino recebe o Santos no estádio da Serrinha.

