Brasileiro Feminino: Flamengo e Grêmio encerram 11ª rodada

O Flamengo recebe o Grêmio, nesta segunda (28), a partir das 19h, no estádio Giulite Coutinho, em Mesquita, no encerramento da 11ª do Brasileiro Feminino.

HOJE É DIA DE JOGÃO NO #BRASILEIRÃOFEMININO! 🔥



O @timeflamengo vai receber o @gremio pela 11ª rodada e vamos TRANSMITIR AO VIVO aqui na página! É só aparecer e acompanhar! 🥰 pic.twitter.com/nfW7I1KCVr — Brasileirão Feminino (de 🏡) (@BRFeminino) September 28, 2020

As duas equipes chegam ao confronto ocupando posições intermediárias da classificação, o Tricolor em oitavo com 18 pontos, enquanto o Rubro-negro é o nono com 15 pontos. Assim, o objetivo é vencer para se aproximar do líder Corinthians, com 30 pontos.

Domingo de muitos gols

A 11ª rodada do Brasileiro Feminino começou no último sábado, justamente com a vitória do líder Corinthians, com uma goleada de 6 a 0 sobre o Vitória no Parque São Jorge.

FIIIIIM DE JOGO! Na Fazendinha, o Timão goleou o Vitória por 6 a 0, gols de Adriana, Ingryd, Gabi Zanotti, Yasmim, Katiuscia e Tamires, e segue na liderança do Brasileirão Feminino.



Não tem espaço pra tantas fotos assim, Fiel!



FIM DE JOGO I Corinthians 6 x 0 Vitória pic.twitter.com/egSStqvjiq — Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) September 26, 2020

E no domingo não foi diferente, com muitos gols pela competição. Quem também goleou por 6 a 0 foram as Sereias da Vila, equipe feminina do Santos, que superaram a Ponte Preta no estádio Ulrico Mursa, em Santos.

Os gols saíram com Ketlen (em duas oportunidades), Analuyza, Amanda Gutierres, Gabrielly e Thais. Com o resultado, o time da baixada santista chegou aos 27 pontos e se manteve firme na perseguição ao líder Corinthians. Enquanto isso, a Ponte Preta permaneceu com zero pontos na zona de rebaixamento.

Amanda, Ketlen (2), Thaisinha, Analuyza e Gaby Soares. Minhas #SereiasDaVila goleadoras desse domingão! ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/8AtzbMeAKK — Santos Futebol Clube (@SantosFC) September 27, 2020

Outra goleada da tarde veio do Santa Catarina. Em Caçador, o Kindermann (quarto colocado) fez mais uma vítima. Aplicou 6 a 1 no Minas Brasília, com três gols de Lelê, dois de Catyellen e um de Duda. Robinha fez para as visitantes. As catarinenses têm 23 pontos. E a equipe do Distrito Federal tem apenas 11 pontos e está provisoriamente na 12ª posição.

A rede também balançou bastante na grande São Paulo. Palmeiras e Audax, no Estádio José Liberati, em Osasco, acabou com o placar de 4 a 0 para o Verdão. Os gols foram marcados por Rosana (duas vezes), Camilinha e Isabella. A vitória manteve o Palmeiras na 5ª colocação com 23 pontos.

Falando em gols, o @palmeiras também ganhou no #BrasileirãoFeminino! O Verdão venceu o Audax por 4 a 0! 🐷



📸: Ale Vianna/Audax pic.twitter.com/M9GktpEWf3 — Brasileirão Feminino (de 🏡) (@BRFeminino) September 27, 2020

Outro placar elástico saiu em Porto Alegre. O Inter recebeu o Cruzeiro e não desperdiçou a chance de seguir na parte de cima da tabela. As Gurias Coloradas aplicaram 4 a 1 na equipe mineira e chegaram aos 24 pontos, garantindo a terceira posição. Os gols do jogo no Sul foram marcados por Fabiana Simões (duas vezes), Bianca Brasil e Belinha. O tento de honra das mineiras foi da Isabela Capelinha.

(INT 4x1 CRU) / ⏰ 49'/2T - VITÓRIA COLORADA! 🔥 Com gols de Fabi Simões (2x), Byanca Brasil e Belinha, as @ColoradasGurias golearam o Cruzeiro por 4 a 1! 🇦🇹 Patroas! 😎 pic.twitter.com/4AbgMa1jxi — Sport Club Internacional (@SCInternacional) September 27, 2020

Já o São Paulo foi até São José dos Campos e superou as donas da casa por 2 a 0, com gols de Glauci e Carol. Com o resultado, chegou a 20 pontos e ocupa provisoriamente a 6ª posição. O São José é o 10º com 13.

Fora de casa, São Paulo vence São José pelo @BRFeminino



Com gols de Glaucia e Carol, Tricolor supera irregularidade como visitante e sobe dentro do G8



Saiba mais em https://t.co/u8vrBD45yv#FutebolFemininoTricolor #VamosSãoPaulo 🇾🇪

📸Renato Antunes / Agência Maxx Sports pic.twitter.com/iHYdI64iX6 — São Paulo FC (@SaoPauloFC) September 27, 2020

A última partida do dia, entre Ferroviária e Iranduba, realizada na Arena Fonte Luminosa, terminou em empate de 1 a 1.

Veja a classificação atualizada do Brasileiro Feminino.