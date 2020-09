Rival do Flamengo na Libertadores confirma quatro casos de coronavírus

O Independiente del Valle (Equador) anunciou nesta segunda (28) que quatro jogadores de seu elenco principal testaram positivo para o novo coronavírus (covid-19). O time é o próximo adversário do Flamengo pelo grupo A da Taça Libertadores. O confronto está previsto para acontecer na próxima quarta (30), no estádio do Maracanã, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Os resultados foram obtidos após exames PCR feitos no final de semana antes da viagem ao Brasil. Os jogadores infectados permaneceram no Equador em quarentena. Segundo a nota divulgada pelo Del Valle, os testes ocorreram no último sábado, após o jogo contra o Barcelona de Guayaquil pelo campeonato local.

Curiosamente, Del Valle e Barcelona estão no mesmo grupo do Flamengo na competição continental. O elenco do Flamengo sofreu um surto da covid-19 após ser goleado pelo Independiente Del Valle, no último dia 17, por 5 a 0 em Quito.

Sete jogadores testaram positivo, antes do jogo contra o Barcelona, em Guayaquil, que ocorreu no dia 22. Após o segundo jogo do Rubro-negro no Equador, que terminou com vitória de 2 a 1 dos brasileiros, os casos aumentaram para 16. Tanto o Del Valle quanto o Barcelona não apresentaram nenhuma infecção logo após as partidas contra o time brasileiro.

