Liga Nacional de Futsal: Tubarão e Umuarama ficam no 1 a 1

O Tubarão foi até o Ginásio Amario Vieira da Costa, em Umuarama (PR), para a sua estreia na Liga Nacional de Futsal (LNF). E seu primeiro compromisso pela competição foi quase perfeito, pois vencia até os segundos finais, mas permitiu o empate em 1 a 1 do Umuarama em jogo válido pelo grupo C.

Após um primeiro tempo muito disputado, no qual as equipes se dedicaram muito à defesa, o Tubarão abriu o placar aos 14 minutos da etapa final. Após ataque do time da casa, Paquito recupera a bola ainda no campo de defesa, cruza toda a quadra e toca para Rodrigo, que apenas escora para o fundo do gol adversário.

O Tubarão conseguia administrar a vantagem, mas nos segundos finais vacilou e permitiu o empate da equipe da casa, com Augusto.

Jogo da TV Brasil

O Tubarão ainda não tem programado o seu próximo jogo, já o Umuarama recebe o Campo Mourão, em casa no próximo domingo (6), partida que terá a transmissão da TV Brasil, a partir das 11h (horário de Brasília).

