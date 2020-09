Corinthians e Cascavel vencem na Liga Nacional de Futsal

A noite desta segunda-feira (31) teve a emoção de dois jogos na Liga Nacional de Futsal (LNF). No primeiro deles, o Corinthians venceu, por 6 a 3, o Praia Clube pelo grupo A da competição. O Timão se recuperou da derrota na primeira rodada e conquistou seu primeiro triunfo na edição 2020, dentro do ginásio Wlamir Marques, em São Paulo. No outro jogo pelo grupo B, o Cascavel estreou no torneio vencendo, de virada, o duelo paranaense, por 2 a 1, contra o Marreco, em Francisco Beltrão (PR).

A goleada corintiana começou a ser construída no primeiro tempo. Com 5 minutos, o Alvinegro paulista vencia por 2 a 0 com gols de Henrique e Igor. Os mineiros descontaram com Zazá e empataram com Murilo, em tiro livre após a quinta falta adversária, antes do intervalo.

Na etapa final, Jackson Samurai recolocou os anfitriões na frente. Guilhermão entrou no jogo e ampliou. Instantes depois, Batalha fez o quinto e Samurai novamente chegou ao sexto. Quase no fim da partida, Murilo anotou mais um para o Praia e diminuiu o placar.

O Timão estreou com derrota para o Magnus Sorocaba, por 7 a 4, na última sexta (28), também em casa. O Praia, por sua vez, largou na LNF com um empate por 1 a 1 com o Real Brasília, na capital federal. A equipe de Uberlândia (MG) fez a segunda partida consecutiva longe de seus domínios.

No Paraná, o Marreco saiu na frente, aos 10 minutos do primeiro tempo, com Paulo Felipe. O Cascavel chegou ao empate só aos 12 do segundo tempo com Carlão, e a virada viria a um minuto do fim com Alexandre.

O jogo marcou a estreia do Cascavel na LNF, a equipe esteve em quadra pelo Campeonato Paranaense na última quarta (26), vencendo o Chopinzinho por 3 a 0. Já o Marreco soma a segunda derrota consecutiva. No último dia 23, foi derrotado por 2 a 0, para o Atlântico, em Erechim (RS).

Veja a classificação atualizada da LNF.