Magnus estreia com vitória na Liga Nacional de Futsal

O Magnus estreou nesta sexta (28) na Liga Nacional de Futsal (LNF) com uma vitória de 7 a 4 sobre o Corinthians em partida realizada no Ginásio Poliesportivo Wlamir Marques, em São Paulo (SP).

O confronto foi válido pelo grupo C. A equipe de Sorocaba saiu na frente no placar com o camisa 10 Kevin, que fez um golaço de muito longe. Porém, o Corinthians virou com gols de Neguinho e Batalha. O Magnus chegou ao 2 a 2 com gol de Rodrigo. E, ainda antes da parada do intervalo, o time de Sorocaba abriu vantagem de 4 a 2 com gols de Danilo Baron e do goleiro Lucas Olveira.

Na segunda etapa, o Corinthians foi o primeiro a marcar, com Deives. Porém Ricardinho e Danilo Baron fizeram mais dois gols para deixarem o Magnus com vantagem confortável. Higor fez o quarto do time da capital paulista, mas Lucas Oliveira deu números finais ao confronto.

Empate no Paraná

No único empate desta sexta, o Campo Mourão e o Joaçaba ficaram no 3 a 3 em partida válida pelo grupo C realizada na Arena UTFPR, em Campo Mourão (PR). Ernandes e Djaelson, duas vezes, marcaram para a equipe da casa, enquanto Pedro, Murilo e Kauê fizeram os dos visitantes.

Goleada em São Paulo

Fechando o dia de jogos, o São José goleou o Brasília por 4 a 1 em partida do Grupo A disputada no Ginásio Tênis Clube, em São José dos Campos (SP).

O São José venceu graças aos gols de Jeffinho, Rooney e Biel, duas vezes. O gol de honra do Brasília saiu dos pés Felipinho, mas foi contra a própria meta.

