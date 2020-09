LNB veta participação de Botafogo no NBB

O Botafogo teve o pedido de inscrição negado para disputar a temporada 2020/2021 do Novo Basquete Brasil (NBB), pois não cumpriu todas as exigências definidas pela Liga Nacional de Basquete (LNB). A decisão foi tomada na noite da última sexta-feira (11), em votação envolvendo representantes dos clubes membros da LNB e da Associação de Atletas Profissionais de Basquete (AAPB). Outro clube que disputou a edição anterior e não vai entrar em quadra é o Rio Claro. A equipe paulista pediu para não participar do próximo campeonato. Na reunião também ficou definido que o Cerrado Basquete (DF) participará do NBB, completando os 16 times participantes.

O time da capital brasileira reivindicou a vaga após ter disputado as duas últimas edições da Liga Ouro. Por meio de publicação em sua conta no Twitter, o NBB anunciou o clube brasiliense como novo participante.

TEREMOS 16 EQUIPES! 🏀🇧🇷Nosso Conselho de Administração aprovou o @CerradoBasquete e definiu os 16 times do #NBB, que terá 7 Estados representados.



Vem saber mais ➡: https://t.co/g4zSaThuvN pic.twitter.com/6YOLczhHED — NBB (@NBB) September 12, 2020

Apesar da solicitação negada, ficou decidido que as equipes paulista e carioca poderão retornar para a competição nacional na temporada 2021/2022, mas, para isto, terão que cumprir as exigências do regulamento.

Na próxima terça-feira (15) haverá outra reunião envolvendo todos os clubes habilitados a disputar o torneio. No encontro será definido o formato detalhado da competição. O NBB contará com equipes de sete estados brasileiros: Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo, além do Distrito Federal.