Maior campeão estadual do país, ABC leva taça potiguar pela 56ª vez

Maior campeão estadual do país, o ABC incluiu mais uma taça do Campeonato Potiguar na coleção. Nesta segunda-feira (7), o Alvinegro segurou o empate por 1 a 1 com o arquirrival América, no Frasqueirão, em Natal, e chegou ao 56º título da competição. A conquista veio de forma invicta, com 13 vitórias e três empates em 16 jogos.

ACABOU! ACABOU! ACABOU!



SOLTA O GRITO, FRASQUEIRA!!!



O MAIS QUERIDO É CAMPEÃO ESTADUAL 2020 INVICTO!!! pic.twitter.com/c2j71dU2dB — ABC Futebol Clube (@ABCFC) September 7, 2020

Por ter a melhor campanha, o ABC foi a campo com a vantagem da igualdade após os 90 minutos. O resultado garantiu o título da Copa Rio Grande do Norte, que é o segundo turno do Estadual. Como também foi campeão do primeiro turno (Copa Cidade de Natal), contra o mesmo América, o Alvinegro assegurou a taça potiguar sem a necessidade de uma finalíssima.

Na partida que marcou a estreia do técnico Paulinho Kobayashi pelo Mecão, o Alvirrubro dominou o primeiro tempo e chegou ao gol aos 35 minutos, após um pênalti cometido no meia Rondinelly pelo zagueiro Vinícius Paulista. O atacante Zé Eduardo bateu no canto direito, com força, para abrir o placar.

O ABC voltou para o intervalo mais ligado e chegou o empate aos 10 minutos, com Paulo Sérgio. O atacante cobrou falta com precisão, fazendo a bola cair no canto esquerdo do goleiro Ewerton.

Precisando recuperar a vantagem, o América manteve o ímpeto ofensivo. A oportunidade do empate, porém, veio novamente em uma penalidade. Aos 42 minutos, o zagueiro Alisson Brand desviou de cabeça e a bola pegou no braço de Paulo Sérgio. O meia Romarinho, porém, mandou para fora a bola e as chances americanas de levar o segundo turno do Estadual.

Wallyson de saída?

Após o apito final e um princípio de confusão entre jogadores das duas equipes, o elenco do ABC e o técnico Francisco Diá abraçaram Wallyson, que entrou em campo nos acréscimos da etapa final. Foi o primeiro jogo dele após se recuperar de uma lesão na tíbia que o afastou dos gramados por sete meses. Revelado pelo Alvinegro, onde vive a terceira passagem, o atacante anunciou, no gramado, que pode estar de saída. O vínculo com o clube de Natal termina na quinta-feira (10).

Artilheiro da Libertadores de 2007 pelo Cruzeiro, Wallyson rendeu cerca de R$ 1 milhão aos cofres do ABC em 2008, quando foi vendido ao Athletico-PR. Do montante, R$ 600 mil foram utilizados para construção de um dos módulos de arquibancada do Frasqueirão, que recebeu o nome do atacante.