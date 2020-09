Sampaio Corrêa e Moto Club duelam no 1º jogo da final do Maranhense

O superclássico Sampaio Corrêa e Moto Club vai decidir o campeão maranhense deste ano. Os clubes entram em campohoje (23) para o primeiro jogo da final do 100º Campeonato Maranhense, a partir das 20h30 (horário de Brasília), no estádio Castelão, na capital São Luís (MA). Os dois times são os maiores vencedores do estado: a Bolívia Querida conquistou 33 vezes o Estadual, enquanto o Papão do Norte já levantou 26 troféus.

Os rubro-negros chegam à decisão invictos. Na primeira fase, disputada em sistema de pontos corridos, o Moto somou seis vitórias e um empate, terminando na liderança. Na semifinal, o Papão se complicou diante do São José-AM. Após empates por 0 a 0 e 2 a 2, o Moto conseguiu eliminar o adversário nos pênaltis: 4 a 2.

Vamos para mais um Superclássico, mais uma final!



Hoje às 20h30 o Papão entra em campo pelo primeiro jogo da final do Campeonato Maranhense. Infelizmente, não teremos a presença da nossa fanática torcida nas arquibancadas do Castelão, mas não jogaremos só!



VAMOS PRA CIMA 👊🏽🔴⚫ pic.twitter.com/zXcJ9KMNyb — Moto Club de São Luís (@motocluboficial) September 23, 2020

Já os tricolores venceram cinco jogos, empataram um e sofreram uma derrota na primeira fase, retrospecto que lhes garantiu a vice-liderança. O revés foi justamente no Superclássico. Na quinta rodada, o Papão do Norte venceu por 1 a 0, no Castelão. Ao contrário do oponente de hoje (23), o Sampaio Corrêa passou pelas semifinais sem susto. Venceu o jogo de ida por 4 a 0 e empatou o de volta por 1 a 1.

Confira AQUI a tabela atualizada do Campeonato Maranhense.

Bom dia, Universo Tricolor! Hoje tem Sampaio Corrêa em campo.



⚽ Sampaio Corrêa x moto club

🏆 Campeonato Maranhense

⏰ 20h30

🏟 Castelão-MA#VumboraSampaio

❤️💛💚 pic.twitter.com/9tHVDi8adu — Sampaio Corrêa FC (@sampaiocorrea) September 23, 2020

Em nível nacional, os clubes disputam campeonatos diferentes. O Moto Club está concorrendo a Série D do Campeonato Brasileiro. No último domingo (20), empatou com o Baré por 2 a 2 no estádio Canarinho, na capital Boavista (RR), na estreia do clube na competição. Já a Bolívia Querida disputa a Série B. Mesmo com a primeira vitória fora de casa, na Ressacada, em Florianópolis (SC), no último domingo (20) contra o Avaí por 5 a 2, os tricolores permanecem na zona de rebaixamento, na 18ª posição.

A briga pelo título termina no sábado (26). O jogo de volta da final do Campeonato Maranhense está marcado para acontecer no Castelão, às 19h.