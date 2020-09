Série C: Santa Cruz e Jacuipense-BA empatam no Arruda

Pela 8ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, Santa Cruz e Jacuipense-BA empataram em 3 a 3, nesta segunda (28) no Estádio Arruda, em Recife. Com o resultado, os pernambucanos mantiveram a ponta do grupo A da competição com 15 pontos, já os baianos estão em sexto lugar com 10 pontos, mas com um jogo a menos.

Na primeira etapa, os visitantes saíram na frente. Aos 18 minutos, Railan acertou o ângulo do adiantado goleiro Maycon Cleiton. O gol do empate Tricolor veio aos 26 com Mayco Félix, de cabeça, após cobrança de escanteio. A virada Cobra Coral saiu aos 47, novamente com Mayco Félix, num certeiro peixinho.

O segundo tempo continuou animado. Aos 21, Dinei cabeceou para empatar a partida. A virada baiana também sairia dos pés de Dinei. Praticamente no fim do duelo, aos 44, Toty aproveita cruzamento de Tinga e empata para o Santa.

O Santa Cruz agora vai no próximo domingo (4) a Fortaleza para enfrentar o Ferroviário. Já o Jacuipense recebe o Vila Nova na próxima segunda-feira (5).

Veja a classificação atualizada da Série C do Brasileiro.