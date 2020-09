Série C: Ypiranga bate Volta Redonda fora de casa

O Ypiranga foi ao estádio Luso-Brasileiro, no Rio, para enfrentar o Volta Redonda pela Série C do Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira (10), e garantiu uma vitória importante que lhe garantiu a terceira posição do grupo B da competição.

Vitória fora de casa!🐥⚽🤩

Fernandinho e Reinaldo marcaram a nosso favor na vitória por 2 a 1 sobre o Volta Redonda no Rio de Janeiro.



📸 André Moreira/VRFC pic.twitter.com/Gij15OoVeE — Ypiranga Futebol Clube (@ypirangafc) September 10, 2020

Mesmo atuando fora de casa, a equipe de Erechim (RS) abriu o placar com Fernandinho logo aos 6 minutos de partida, com chute de fora da área.

O Volta Redonda chegou ao empate no início da etapa final com Saulo Mineiro, aos 7 minutos.

Porém, o Ypiranga garantiu a vitória nos últimos minutos da partida com Reinaldo, em cobrança de pênalti.

Na próxima rodada o Ypiranga recebe o Cruiciúma no Colosso da Lagoa, enquanto o Volta Redonda mede forças com o São Bento.

Veja a classificação atualizada da Serie C do Brasileiro.