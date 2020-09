Série D: TV Brasil transmite Bragantino e Fast; saiba como assistir

A TV Brasil estreia nesta quarta-feira (30), às 15h, as transmissões dos jogos do Campeonato Brasileiro da Série D. A partida inaugural será entre Bragantino (PA) e Fast (AM), direto do Estádio Olímpico São Benedito, o popular Diogão, em Bragança, no interior do Pará, pela terceira rodada do torneio. Veja a tabela da Série D e saiba onde assistir a esse jogo e aos demais 41 que serão transmitidos pela TV Brasil.

O jogo é um confronto direto pela liderança do Grupo 1 da primeira fase. Depois de duas rodadas, as equipes têm quatro pontos cada uma. Mas o Fast lidera pelo saldo de gols (quatro contra dois). O Rio Branco-AC também tem 4 pontos em dois jogos, mas está em terceiro (com um gol de saldo).

Os donos da casa, comandados pelo técnico Cacaio, devem ter apenas uma alteração em relação à equipe que empatou com o Atlético do Acre no sábado (26) por 2 a 2. Será a entrada de Serafim na lateral-direita no lugar de Bruno Limão, expulso no final de semana. O Tubarão do Caeté deve ter Axel; Serafim, Romário, Gabriel Gonçalves e Esquerdinha; Ricardo Capanema, Paulo de Tárcio, Edicléber e Túlio; Canga e Rael.

Já a equipe do Fast (AM) chega ao Pará com problemas no setor ofensivo para esse importante compromisso. Com covid-19, o atacante Caíque continua fora do grupo. O meia Charles, artilheiro da equipe com dois gols, teve um desconforto na coxa durante os treinos da semana e não viajou. Márcio Goiano, meia, que teve uma ruptura no joelho na início da pré-temporada continua sem previsão de retorno. Dessa forma, o técnico Ricardo Lecheva pode mandar a campo Gustavo; Bernardo, Bernardo Benjamin, Alison e Souza; Dênis Pedra, Pelezinho e Emerson Bacas; Ítalo, Negueba e Daivison.

Transmissões

Essa será a primeira das 42 partidas que a TV Brasil vai transmitir ao vivo. O acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) foi assinado na segunda-feira (28) e a emissora da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) será a responsável pela captação e geração de imagem dos confrontos. A cada rodada, a TV Brasil vai transmitir dois jogos.

A emissora também vai gravar o encontro entre Portuguesa (RJ) e Bangu (RJ), que será disputado no Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro. O jogo será exibido na quinta-feira (1º), às 15h.

Além da televisão aberta, os 42 jogos vão ao ar por streaming no site da TV Brasil, pelas afiliadas que integram a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNPC) e pela TV Brasil no sinal fechado por assinatura.

Saiba como sintonizar a TV Brasil aqui. Também é possível assistir ao canal via internet, pelo site. Nas redes sociais, a emissora tem perfil no Facebook, no Twitter e no Instagram.

Campeonato

A Série D do Campeonato Brasileiro tem 64 clubes, abrange os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal. Sob critérios regionais, as equipes foram divididas em oito grupos de oito times cada. Os quatro melhores de cada grupo passam para a fase de “mata-mata”. Os quatro clubes classificados para a semifinal vão ganhar o direito de disputar a Série C em 2021.