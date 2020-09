Umuarama derrota Jaraguá e mantém liderança do Grupo C na LNF

O Umuarama segue com a melhor campanha do Grupo C da Liga Nacional de Futsal (LNF). Nesta quarta-feira (9), em casa, o time paranaense fez 3 a 1 no Jaraguá e conquistou a segunda vitória em quatro jogos pela competição. Com oito pontos, o Azulão manteve a liderança da chave, mesmo com a vitória do Pato sobre o Joaçaba, pelo mesmo placar.

Aos 15 minutos do primeiro tempo, o ala Caio Jotinha fez o pivô, marcado por dois jogadores do Jaraguá, e rolou para o também ala Ouchita soltar a bomba da entrada na área, pondo o Umuarama à frente. A 20 segundos do intervalo, o ala Batista roubou a bola e tocou para Caio Jotinha, que ampliou para o time da casa.

Na etapa final, o Jaraguá teve o ala João Guilherme expulso. Mesmo assim, aos 11 minutos, a equipe diminuiu com Oitomeia. O ala avançou pela esquerda, quase até a linha de fundo, e chutou forte, surpreendendo o goleiro Alê Falcone. Os catarinenses adotaram a estratégia do goleiro linha atrás do empate, mas, a 30 segundos do fim, o ala Mura se antecipou à troca de passes e arrematou para o gol vazio, garantindo a vitória do Umuarama e decretando a primeira derrota do time visitante, que caiu para o quarto lugar, com três pontos.

Em Pato Branco (PR), o pivô Thiago Selbach abriu o placar para os donos da casa contra o Joaçaba, aos seis minutos, após tabelar na entrada da área. Ainda no primeiro tempo, o ala Jhony, da equipe catarinense, foi expulso. Na etapa final, logo aos dois minutos, o ala Mazetto aproveitou a falha da defesa e ampliou para os atuais bicampeões da LNF.

Três minutos depois, o clima esquentou entre os alas Lucas Selbach, do Pato, e Bruno Seixas, do Joaçaba, que discutiram por causa de um lateral e receberam cartões vermelhos. Para complicar a situação do time visitante, o ala Neguinho aumentou a vantagem dos paranaenses, aos 14 minutos. Aos 17, atacando com o goleiro linha, o ala Yan diminuiu, mas sem mais tempo para reação.

O tropeço manteve o Joaçaba com um ponto ganho em três partidas, na lanterna do Grupo C. O Pato, com a segunda vitória no campeonato, foi a sete pontos, em segundo na chave.

Na partida que encerrou a noite de futsal pela LNF, o Tubarão superou o Campo Mourão, fora de casa, e venceu a primeira na competição. O ala Suelton tomou a bola na defesa, partiu em velocidade e abriu o placar para os catarinenses, aos 18 do primeiro tempo. Aos seis da etapa final, o fixo Alemão deixou tudo igual. Mas, aos 11, o goleiro Marcinho acertou uma bomba do meio da quadra, no ângulo, recolocando o time visitante à frente.

A vitória levou o Tubarão aos quatro pontos e ao terceiro lugar do Grupo C. Estacionado nos dois pontos após quatro jogos, o Campo Mourão caiu para quinto lugar na chave.

Confira a classificação da Liga Nacional de Futsal.