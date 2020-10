América-MG e Guarani empatam sem gols pela Série B

O América-MG empatou sem gols com o Guarani, neste sábado (3) na arena Independência (Belo Horinzonte), pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com este resultado, o Coelho permanece, ao menos até o final da rodada, na quinta posição da classificação com 20 pontos, enquanto o Guarani amarga a 18ª colocação com 11 pontos.

Derrota do vice-líder

Quem tropeçou na competição, na última sexta, foi o Paraná, que, jogando fora de casa, perdeu por 1 a 0 para o Botafogo-SP, o que pode custar a segunda posição da classificação até o final da rodada.

FIM DE JOGO NO SANTÃO



Com um gol marcado pelo atacante Rafinha no início do 1º tempo, o Botafogo venceu o Paraná Clube por 1 a 0, nesta sexta (2), pela 13ª rodada da Série B. Com a vitória, a 2ª consecutiva, o Pantera sobe para o 12º lugar, com 14 pontos. Vai, Tricolor!🔴⚪⚫🔥 pic.twitter.com/jM4P6OdtOg — Botafogo Futebol S/A (de 🏠) (@botafogofsa) October 3, 2020

O único gol da partida saiu logo no início do confronto, com 1 minuto de bola rolando, com Rafinha.

Triunfo em Maceió

Também na sexta, o CRB recebeu o Avaí no estádio Rei Pelé (Maceió) e venceu por 3 a 1. A vitória da equipe alagoana foi garantida com gols de Iago Dias (duas vezes) e Diego Torres. O gol de honra do Leão da Ilha saiu dos pés de Rildo.

FIM DE PAPO NO REI PELÉ! ⚽

GRANDE VITÓRIA DO GALO!!!



SOLTA O GRITO, NAÇÃO!!! \o/ 🇦🇹 pic.twitter.com/X1WMmiwGGc — CRB (@CRBoficial) October 3, 2020

Já o confronto entre Operário e Vitória, disputado no estádio Germano Krüger, terminou em empate de 1 a 1, com gols de Ewandro para a equipe baiana e Jefinho para o time da casa.

A Série B continua neste sábado com mais cinco partidas.

Veja a classificação atualizada da Série B do Brasileiro.