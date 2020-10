Assoeva perde chances, e Pato vence pela Liga Nacional de Futsal

“A bola pune”. O bordão que Muricy Ramalho popularizou quando técnico do São Paulo ajuda a entender a vitória do Pato sobre a Assoeva, neste domingo (4), pela 11ª rodada da Liga Nacional de Futsal (LNF). Os gaúchos abriram 2 a 0, perderam uma série de chances e viram os atuais bicampeões virarem para 5 a 2 no Ginásio Poliesportivo Parque do Chimarrão, em Venâncio Aires (RS). A partida teve transmissão ao vivo da TV Brasil.

O triunfo deu ao Pato a liderança temporária do Grupo C, com 14 pontos, superando pelo saldo de gols (sete a cinco) o Umuarama, que vai à quadra também neste domingo, às 19h (horário de Brasília), contra o Campo Mourão, fora de casa. A equipe de Venâncio Aires, que sofreu a primeira derrota em seus domínios, segue com sete pontos, na quarta posição da chave, a frente do Tubarão pelo número de gols marcados (13 a 6).

O primeiro tempo teve domínio da Assoeva, que, com quatro minutos de jogo, abriu dois gols de vantagem. Primeiro em chute forte do ala Torres, da intermediária. Depois em um golaço de voleio do também ala Vini Scola. O time gaúcho criou várias oportunidades, mas pecou na finalização. A segundos do intervalo, o ala Neguinho, com uma bomba de perna esquerda, descontou para o Pato.

Na etapa final, os gaúchos perderam Torres, expulso, e os paranaenses consolidaram a reação. Aos 11 minutos, o pivô Rodriguinho deixou dois marcadores no chão e empatou. Três minutos depois, o também pivô Tiago Selbach escapou do carrinho do fixo Saraiva e bateu no canto. A Assoeva se lançou ao ataque, adotando a estratégia do goleiro linha, mas cedeu espaços e o Pato aproveitou, definindo a vitória com dois gols nos dois minutos finais, ambos em contra-ataques do ala Joãozinho.

Rodada movimentada

No último sábado (3), cinco jogos movimentaram a LNF. Dono da melhor campanha da competição, o Magnus Sorocaba chegou à oitava vitória em oito jogos pelo Grupo A ao fazer 3 a 1 na casa do Praia Clube. A franquia de Uberlândia (MG) é a sexta, com quatro pontos. Na mesma chave, o São José foi a Dracena (SP) e derrotou a Intelli Tempersul por 4 a 1. Os times somam 11 pontos, empatados no segundo lugar, com a Intelli à frente graças ao saldo de gols (zero a -1).

Pelo Grupo B, o Joinville atropelou o Carlos Barbosa por 4 a 0 e impediu que os gaúchos (que acumulam 14 pontos) assumissem a liderança, atualmente com o Atlântico (15 pontos). A equipe de Santa Catarina, que atuou em casa, foi a 11 pontos, na quarta posição. Quem também perdeu a chance de ficar em primeiro foi o Cascavel, que foi a 14 pontos com o empate por 2 a 2, em Blumenau (SC), com a equipe local, lanterna da chave com quatro pontos.

Por fim, no Grupo C, Jaraguá (quatro pontos) e Joaçaba (três) não saíram do zero e seguem nas duas últimas posições. Ainda pela chave, na sexta-feira (2), o Tubarão surpreendeu o líder Umuarama e venceu por 2 a 1, em Tubarão (SC).

