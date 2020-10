Bragantino vence lanterna Goiás e escapa da zona de rebaixamento

O Bragantino venceu o Goiás por 2 a 0 neste sábado (24) no estádio Nabi Abi Chedid, na cidade de Bragança Paulista (SP), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado deixou o Esmeraldino em situação cada vez mais complicada. Na lanterna, os goianos somam apenas 11 pontos. Já os paulistas saíram da zona de rebaixamento. Com 19 pontos, aparecem na 15ª posição.

O torcedor do @RedBullBraga queria dar um abraço desse no Claudinho? Com mais um golaço dele, outra vitória do Massa Bruta! #BRRBB pic.twitter.com/3jmN8xdcob — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) October 24, 2020

A partida começou movimentada. Com menos de 1 minuto, o atacante Rafael Moura arriscou, e a bola passou muito próximo da baliza do goleiro Cleiton. Aos 3, foi a vez de os donos da casa responderem em chute de longa distância do atacante Claudinho. Na sequência, o ritmo do jogo caiu. Apesar de o Massa Bruta buscar o gol, não conseguia transformar o domínio em chances que levassem perigo. Até que nos acréscimos, aos 46, o atacante Ytalo abriu o placar após falha da zaga esmeraldina.

Na segunda etapa, a equipe de Bragança Paulista se manteve melhor. Aos 8 minutos, Claudinho arriscou de fora da área, forçando grande defesa do goleiro Tadeu. Em seguida, os goianos quase marcaram em um chute do atacante Fernandão, aos 19. Entretanto, aos 37, Claudinho ampliou para o Bragantino. O atacante limpou a marcação na entrada da grande área e acertou um belo chute. Bragantino 2, Goiás 0.

Abre os braços quem não cansa de marcar golaços! pic.twitter.com/sbCxv97kMc — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) October 24, 2020

O resultado poderia ter sido ainda pior para o Goiás, aos 47, Pintado fez pênalti em Claudinho. O meio-campista Thonny Anderson cobrou, no canto esquerdo, e o goleiro Tadeu defendeu.

Na próxima rodada, o Goiás receberá o Vasco no estádio da Serrinha, na capital Goiânia (GO). A partida está marcada para o dia 1º de novembro às 20h30 (horário de Brasília). Já o Bragantino visitará o Grêmio em Porto Alegre (RS). O confronto será realizado no dia do feriado de Finados, 2 de novembro, às 20h.

