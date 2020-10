Série D: Bangu vence Toledo e retorna ao G4 do grupo 7

O Bangu venceu o Toledo por 1 a 0 neste sábado (24) no estádio Moça Bonita, no Rio de Janeiro (RJ), pela nona rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Com este resultado, o alvirrubro chegou à terceira colocação do grupo 7, com 15 pontos. Já os paranaenses precisam se recuperar na competição, pois, ainda sem vencer, e com 1 ponto, amargam a lanterna. A partida foi transmitida pela TV Brasil.

Logo no início, com 1 minuto de jogo, os donos da casa chegaram com perigo. Após escanteio cobrado por Miller, o meio-campista Marcelo Mattos bateu de primeira na grande área, obrigando o goleiro Diego a espalmar para a linha de fundo. Aos 13, foi a vez de os paranaenses responderem. Em lance parecido com a primeira chance de gol da partida, Marcos chutou forçando a defesa de Matheus Inácio. Seis minutos depois, os baguenses voltaram a incomodar em cabeçada de Anderson Lessa, que saiu pelo lado esquerdo de Diego. Em seguida, pressionando, o Bangu quase marcou na cabeçada de Edu Grasson para fora.

Mesmo insistindo sem tanto brilho, a equipe carioca abriu o placar no final da primeira etapa. No cruzamento de Felipinho, aos 48, a bola bateu na mão do zagueiro Coutinho. O árbitro Fledes Rodrigues Santos (RO) marcou pênalti. Lessa cobrou no canto esquerdo e balançou a rede adversária.

No segundo tempo, o jogo teve menos oportunidades. O primeiro lance de destaque foi aos 25 minutos, na cabeçada de Lessa na pequena área, que saiu à esquerda de Diego. Aos 35, Rochinha arriscou da entrada da grande área e a bola explodiu no travessão. Final de jogo Bangu 1, Toledo 1.

O resultado positivo interrompeu uma sequência de três jogos sem vencer da equipe alvirrubra.

Com o resultado, o alvirrubro chegou aos 15 pontos e retornou ao G4 da chave. No próximo domingo (1º de novembro), às 15h, o Bangu recebe o Nacional-PR, em Moça Bonita.



O próximo compromisso do Bangu acontece no dia 1º de novembro, quando a equipe da Zona Oeste do Rio de Janeiro recebe o Nacional-PR, às 15h, no estádio Moça Bonita. No mesmo dia, às 15h30, o Toledo encara o Cascavel no estádio 14 de dezembro, na cidade de Toledo (PR).

Empate no Barretão

Também neste sábado, Globo-RN e Floresta empataram em 1 a 1 no estádio Barretão, na cidade de Ceará-Mirim (RN). Com este placar, os potiguares permaneceram na sexta posição, com nove pontos. Já o Floresta se manteve na vice-liderança, com 16.

