Brasileiro Feminino: confrontos por vaga no G-8 encerram 12ª rodada

Três partidas concluem nesta quinta-feira (1) a 12ª rodada da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Às 15h (horário de Brasília), o Flamengo visita o São José tentando entrar no G-8. Já às 19h, a atual campeã Ferroviária mede forças com o Avaí/Kindermann em Araraquara (SP) e o Grêmio recebe o Palmeiras, em duelos de equipes que figuram na zona de classificação às quartas de final.

A Ana Carla deu o papo: é dia de #MeninasDaGávea no Brasileirão! Às 15h, o Flamengo/Marinha encara o São José, no estádio Martins Pereira, com transmissão da CBF TV. Pra cima! #CRF pic.twitter.com/yPuww8i8Ro — Time Flamengo (@TimeFlamengo) October 1, 2020

Invicto durante o mês de setembro, o Rubro-negro está em nono e soma os mesmos 18 pontos do Grêmio, último time no G-8, ficando atrás do time gaúcho pelo número de vitórias (seis a cinco a favor do Tricolor). Se levar a melhor no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos (SP), as flamenguistas podem entrar na zona de classificação em caso de tropeços das gremistas ou até da Ferroviária.

As joseenses, com 13 pontos, estão na 13ª posição e precisam ganhar para seguirem com chances de chegar às quartas e se distanciarem da zona de rebaixamento. A Águia do Vale está três pontos à frente do Iranduba, 13º colocado e primeira equipe no Z-4. O time paulista não vence há quatro jogos, com três derrotas (Santos, Minas Brasília e São Paulo) e um empate (Palmeiras) no período.

Grêmio e Palmeiras também duelam em fases distintas As Gurias Gremistas vêm de três derrotas seguidas, ocupando o oitavo lugar com 18 pontos, e ameaçadas de deixarem o G-8. A partida seria no Sesc Campestre, mas, após a queda de energia durante o jogo entre Internacional e Santos na quarta-feira (31), o duelo mudou para o estádio Francisco Noveletto, também em Porto Alegre.

A partida de hoje, das #GuriasGremistas contra o Palmeiras, mudou para o Estádio Francisco Noveletto.



A alteração foi iniciativa da CBF e, de acordo com o site, "tendo em vista problemas técnicos com a iluminação artificial do Estádio SESC Campestre", o jogo precisou da mudança. pic.twitter.com/uMNAesKhzn — Grêmio FBPA (@Gremio) October 1, 2020

O Verdão é o sexto, com os mesmos 23 pontos do São Paulo, que tem um jogo a mais, mas fica à frente pelo saldo de gols (17 a 14). Em caso de vitória, as alviverdes deixam a vaga à próxima fase encaminhada, podendo ser ratificada já na próxima rodada, conforme os demais confrontos desta quinta. A equipe conta com a artilheira da competição: a centroavante Carla Nunes, com 12 gols.

Em sétimo lugar, com 20 pontos, a Ferroviária se recuperou das três derrotas consecutivas na retomada do Brasileiro, em meio à pandemia do novo coronavírus (covid-19), e não perde há quatro partidas. As Guerreiras Grenás, que chegaram a liderar o campeonato nas quatro primeiras rodadas, precisam somar pontos para seguir no G-8 sem depender dos jogos de Grêmio e Flamengo.

O Avaí/Kindermann também está invicto há quatro rodadas, com três vitórias, um empate e 19 gols marcados no período. O time catarinense tem o ataque mais positivo da Série A1, com 34 bolas na rede em 11 jogos (3,09 gols/partida, em média). As Avaianas Caçadoras estão em quarto lugar, com 23 pontos, e podem encaminhar a vaga no mata-mata se vencerem na arena da Fonte Luminosa.

Na partida que encerrou a quarta-feira pelo Brasileiro, o Cruzeiro superou a Ponte Preta por 1 a 0, com gol da meia Duda, recentemente convocada pela técnica Pia Sundhage à seleção feminina. O jogo marcou a estreia do técnico Marcelo Frigério no comando das Cabulosas, que foram a 16 pontos, na 10ª posição, ainda nutrindo chances de classificação. A Macaca, zerada, é a lanterna e, com a derrota, teve decretado o rebaixamento à Série A2 (segunda divisão) em 2021.

No último jogo de hoje, o @Cruzeiro ganhou da @aapp_oficial por 1 a 0! Vem assistir aos melhores momentos da partida comigo! #BrasileirãoFeminino pic.twitter.com/1KfEieZsVf — Brasileirão Feminino (de 🏡) (@BRFeminino) October 1, 2020

Confira a classificação da Série A1 do Brasileiro Feminino.