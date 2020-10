Brasileiro: Santos e Corinthians abrem 14ª rodada com empate

O empate no clássico alvinegro desta quarta-feira (7), entre Santos e Corinthians, por 1 a 1, na Neo Química Arena, pela Série A do Campeonato Brasileiro, não atendeu às pretensões das equipes. O Peixe, que foi a 21 pontos, perdeu a chance de encostar nos líderes e pode terminar a 14ª rodada fora do G-6. O Timão, com 15 pontos, continua na metade de baixo da tabela, próximo à zona de rebaixamento e sem embalar na competição.

Fim de jogo. Corinthians empata em 1 a 1 com o Santos na @NeoQuimicaArena pelo @Brasileirao. O próximo compromisso alvinegro acontece contra o Ceará, no domingo, às 20h30, na Arena Castelão.#VaiCorinthians pic.twitter.com/kI6DdUTlm7 — Corinthians (@Corinthians) October 7, 2020

Apesar de o jogo ser na arena corintiana, o Santos é quem parecia jogar em casa, tamanha a facilidade com a qual se aproximava da área do Timão. Logo aos 10 minutos, o meia Jean Mota cruzou pela esquerda e o lateral Madson, improvisado na vaga do atacante Marinho (poupado, sequer foi relacionado), antecipou-se à marcação para abrir o placar, de cabeça.

O Peixe diminuiu a intensidade dos primeiros minutos e passou a marcar a partir do meio de campo, preocupando-se em reduzir os espaços do Corinthians, que tinha a posse, mas sem criatividade. Só que a bola parada salvou o Timão antes do intervalo. Aos 45 minutos, após cobrança de escanteio, a defesa afastou mal e o zagueiro Danilo Avelar, na dividida com João Paulo, desviou para o gol, encerrando uma sequência de três jogos sem balançar as redes.

Intervalo de partida.



Por enquanto, Corinthians 1x1 Santos #CORxSAN pic.twitter.com/NCy8FioRvT — Santos Futebol Clube (@SantosFC) October 7, 2020

No segundo tempo, o nível técnico da partida caiu. Desgastado, o Santos manteve a postura do contra-ataque, em velocidade, com o Corinthians marcando mais presença no campo de ataque, mas com a mesma dificuldade de criação e finalização. Na melhor e última oportunidade da partida, aos 46 minutos, o meia Mateus Vital bateu da entrada da área e parou em grande defesa de João Paulo.

Pouco antes do apito final, após uma disputa de bola com o meia Lucas Lourenço, Danilo Avelar caiu no gramado chorando muito, com a mão no joelho esquerdo. Preocupação para o Corinthians na sequência do Brasileirão.

As duas equipes voltam a campo neste domingo (11). O Santos recebe o Grêmio na Vila Belmiro, às 16h (horário de Brasília), enquanto o Corinthians visita o Ceará na Arena Castelão, às 20h30.

Confira a classificação da Série A do Campeonato Brasileiro.