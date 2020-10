Djokovic supera Tsitsipas e disputa final de Roland Garros com Nadal

O tenista número um do mundo, Novak Djokovic, resistiu resolutamente aos ataques do grego Stefanos Tsitsipas para conquistar uma vitória por 3 sets a 2 (parciais de 6-3, 6-2, 5-7, 4-6 e 6-1) em uma disputa emocionante, nesta sexta-feira (9), para avançar para a final do torneio de Roland Garros.

74 wins at Roland-Garros and a place in the final. Worth the battle for Novak Djokovic 👉 https://t.co/gGPLO3GHDl#RolandGarros pic.twitter.com/ezHRnZnC0x — Roland-Garros (@rolandgarros) October 9, 2020

O sérvio enfrentará na decisão Rafael Nadal (que nesta sexta derrotou o argentino Diego Schwartzman por 3 sets a 0), 12 vezes campeão do aberto da França, em outro confronto de dar água na boca, no próximo domingo (11), com o espanhol em busca de igualar o recorde de Roger Federer de 20 títulos de Grand Slam.

Four finals in a row and 13 total in Paris. Rafael Nadal is a cheat code.



Read more 👉 https://t.co/t2YvyHQOr4#RolandGarros pic.twitter.com/5FdsWAaXYN — Roland-Garros (@rolandgarros) October 9, 2020

“Aqui, ele [Nadal] é o favorito, é a casa dele. Com todos os títulos que conquistou. Mas, em 2015, venci aqui contra ele nas quartas de final”, disse Djokovic em entrevista na quadra.

“Espero poder me recuperar, preciso do meu melhor tênis. Talvez seja o maior desafio em nosso esporte jogar contra Nadal em Roland Garros. Estou ansioso por isso, estou feliz por estar aqui e motivado para vencer”, afirmou o sérvio.

The best in the world will go head to head.



See you on Sunday.#RolandGarros pic.twitter.com/VEb9j1YFcJ — Roland-Garros (@rolandgarros) October 9, 2020

Djokovic, cujo título em Roland Garros em 2016 está entre seus 17 troféus de Grand Slam, teve um match point no terceiro set, mas viu Tsitsipas, de 22 anos, lutar espetacularmente para empatar a partida em dois sets cada.

Tsitsipas, quinto pré-classificado, perdeu fôlego no set decisivo, mas salvou outro match point antes de o sérvio de 33 anos selar a vitória com uma devolução de saque, após 3 horas e 54 minutos na quadra Philippe Chatrier.

“Temos de dar os parabéns a Stefanos por esta grande batalha. No final ele estava obviamente cansado, não foi fácil depois de quatro horas”, declarou Djokovic. “Ele é um jogador muito bom e lhe desejo felicidades em sua carreira”, afirmou.

“Estava calmo por fora, mas por dentro era algo totalmente diferente. Pensei que, depois de perder o terceiro set e o quarto, ainda estava sólido”, concluiu.