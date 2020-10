Em Portugal, Thiago Monteiro vence e garante o primeiro troféu

Neste final de semana, o mesatenista Thiago Monteiro - 84° colocado no ranking mundial - começou muito bem a passagem por Portugal. Em Vila Nova de Gaia, o brasileiro foi decisivo para o Sporting se sagrar campeão da Supertaça José Manuel Amaro pelo 6° ano seguido e pela 15ª vez na história.

A competição, que abre a temporada local e reúne campeão e vice da temporada anterior, foi a primeira do Monteiro pelo clube. Os “Leões” venceram o GD Toledos por 3 a 1. Se ele venceu o último jogo e confirmou o título, o início da caminhada decisiva foi diferente. Ele perdeu o primeiro jogo. Na sequência, o Sporting virou. E o Thiago voltou à mesa no quarto confronto para garantir o troféu.

“Como o meu primeiro jogo já era uma final, valendo título, eu estava um pouco nervoso, mas deu tudo certo. Já esperava jogo difícil e que pudesse se decidir nos detalhes. Foi bom para começar bem a temporada. É importante para o clube e sempre ajuda começar bem”, disse o brasileiro.

Thiago Monteiro iniciou esse novo desafio aos 39 anos. E, os primeiros momentos no novo país só deixaram boas impressões ao atleta até o momento. “Eu fui muito bem recebido por todos lá, não só as pessoas do tênis de mesa, mas de todo o Sporting Clube de Portugal. Me levaram para visitar as instalações, o Museu, o Sporting TV. Meus colegas são muito tranquilos e me fizeram sentir à vontade. O técnico está me ajudando nos treinos e me liga com muita frequência para saber como estão os treinos quando estou na França”, detalhou o cearense.