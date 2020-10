Encontro das nações: Corinthians e Flamengo se enfrentam no Itaquerão

Corinthians e Flamengo vão medir forças neste domingo (18), na Arena Neo Química, em São Paulo (SP), às 16h (horário de Brasília), em partida válida pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Os paulistas venceram, na última quarta-feira (14), o Athletico-PR, na estreia do técnico Vagner Mancini à frente do Furacão. Apesar do triunfo por 1 a 0, o Timão ocupa o 14º lugar na tabela, com 18 pontos. Do outro lado do campo estará o time carioca, que empatou em casa com o Red Bull Bragantino, em 1 a 1, na última (14), deixando escapar a liderança.

A Rádio Nacional transmite ao vivo o jogo Corinthians e Flamengo, com narração de André Marques, comentários de Waldir Luiz, reportagem de Rodrigo Campos e plantão de Luiz Ferreira. O Show de Bola Nacional começa às 15h30 (horário de Brasília) e também pode ser acompanhado abaixo:

O Encontro das Nações, clássico interestadual que se notabilizou exatamente por reunir as maiores torcidas de futebol do país, excepcionalmente neste domingo (18) não contará com a energia do público. Em razão da pandemia do novo coronavírus (covid-19), a partida ocorrerá sem presença de torcedores. O clássico apresenta um equilíbrio histórico: até hoje foram 30 empates, 56 vitórias rubro-negras e 53 alvinegras.

A equipe do Parque São Jorge não vai contar com o atacante Jô, lesionado na panturrilha direita. No lugar do artilheiro vai entrar Mauro Boselli. Será a primeira vez do argentino como titular no Brasileirão. Mesmo assim, o camisa 17 do Timão já marcou seis gols nesta temporada. Mancini também terá a volta do venezuelano Otero e do colombiano Cantillo, após servirem às respectivas seleções de seus países nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo do Catar 2022. No gol, Cássio está à disposição, após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo, mas terá de disputar a posição com Walter.

O Flamengo do técnico catalão ènec Torrent também tem baixas importantes: o meia uruguaio Arrascaeta e o zagueiro Rodrigo Caio seguem fora. Éverton Ribeiro também é dúvida. Ele foi relacionado para a partida, porém, com dores no joelho, deve começar a partida no banco. Quem reforça o Rubro-Negro é o lateral-esquerdo Filipe Luís, que cumpriu suspensão no último jogo. Gérson e Bruno Henrique também devem começar entre os titulares.