Fluminense arranca empate com o Ceará aos 45 minutos da etapa final

No Maracanã, neste sábado (17) à noite, o Fluminense empatou em 2 a 2 com o Ceará, em jogo válido pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O empate tirou a chance do time carioca chegar ao G4. O Flu soma agora 26 pontos e, provisoriamente - a rodada só termina na segunda-feira (19) - ocupa a sexta posição na tabela. Já o Vozão totaliza 19 pontos e, dorme na 12ª posição. Confira AQUI a classificação do Brasileirão.

O primeiro tempo começou com o domínio tricolor, com Fred arriscando de fora da área. Aos 14, após um belo cruzamento da esquerda de Danilo Barcelos, Luiz Henrique cabeceou para o fundo das redes. Foi o primeiro gol do jovem tricolor de 19 anos, cria da base de Xerém. O time de Odair Hellmann recuou e aos 41, após cobrança de escanteio, Charles escorou de cabeça e Hudson, contra, igualou o marcador para os cearenses.

Na segunda etapa, quem voltou melhor foi o Vozão, comandado pelo treinador Guto Ferreira. Aos 32, o zagueiro Digão bobeou na frente de Vina, que roubou a bola, driblou o goleiro Muriel e marcou o segundo do Vozão. O Fluminense não desistiu e já nos acréscimos, conseguiu deixar tudo igual. Marcos Paulo cruzou pela esquerda, Fred ajeitou de cabeça e Danilo Barcelos chutou sem chance para Fernando Prass.

O Fluminense volta ao campo do Maracanã, no próximo domingo (25), para enfrentar o Santos. Já o Vozão se concentra na final do Cearense contra o Fortaleza, na próxima quarta (21).

Demais jogos

O Santos venceu fora de casa o Coritiba por 2 a 1, no Couto Pereira, e afundou ainda mais o Coxa zona de rebaixammento: o time já amarga nove derrotas em 17 jogos. Já o Peixe ficou mais perto do G4: totaliza 27 pontos, e dorme na quinta posição da tabela. Kaio Jorge e Soltedo marcaram e garantiram a vitória do Santos já no primeiro tempo. Giovanni Augusto descontou para o Coxa na etapa final.

No estádio Olímpico, em Goiânia (GO). o Atlético-GO empatou em 1 a 1 com o Athletico Paranaense. Mesmo com um jogador a menos desde os 18 minutos, devido à expulsão do volante Willian Maranhão, foram os donos da casa que abriram o placar com Zé Roberto ainda na primeiro tempo. Depois do intervalo, Léo Cittadini deixou tudo igual. O Dragão soma agora 22 pontos, e provisoriamente ocupa a oitava colocação. Já o Furacão soma 16 pontos e, por enquanto, permanece no Z4, em 17º lugar.