Série D: Gama faz 3 a 0 sobre Bahia da Feira e mantém invencibilidade

O Gama, de Brasília, conseguiu neste sábado (16) a sexta vitória na Série D do Campeonato Brasileiro, ao derrotar por 3 a 0 o Bahia de Feira, equipe de Feira de Santana (BA), em jogo válido pela sétima rodada. O Alviverde se distanciou na liderança do Grupo 6: soma agora 19 pontos, oito a mais que o Brasiliense, segundo colocado. Já o Tremedão, segue em quarto lugar na chave, com 10 pontos. O placar pode aparentar que o jogo foi fácil para a equipe brasiliense, diante de um Bahia de Feira descaracterizado, cheio de desfalques: além de não poder contar com três jogadores contundidos, o técnico Arnlado Lira precisou inovar para contornar a ausência de seis atletas que testaram positivo para o novo coronavírus (covid-19) às vésperas do duelo. Mas, o que ser viu em campo foi um jogo parelho, pelo menos até metade do segundo tempo

O Gama começou melhor, podendo contar com o brilho do meia Andrei Alva, de volta ao time após cumprir suspensão. O atacante Nunes também entrou cheio de vontade de balançar a rede. E aos 19 minutos teve protagonizou a melhor oportunidade do Gama, arriscando de dentro da área. Mas, após o intervalo para hidratação, o Tremendão reorganizou a defesa e equilibrou a partida. O camisa 7 Tico mandou três bolas perigosas ao go de Calaça, e por pouco não abriu o placar para a equipe baiana. O gol veio do outro lado, aos 32 minutos, após um longo lançamento de Andrei Alba para Nunes que amaciou no peito antes para Esquerdinha marcar um golaço, de direita. O gol desestabilizou o time baiano, e o Gama por pouco não ampliou ainda na primeira etapa.

No segundo tempo, o Bahia de Feira parecia determinado a igualar o placar no Bezerraõ. Logo aos dois minutos, após escanteio Kel Baiano subiu mais que a defesa testou para fora. Na sequência, David Souza arrancou em contra-ataque pela direita e lançou Vitor Xavier que chutou forte, mas Marcos fez bela defesa e evitou o segundo gol do Gama. O jogo seguiu aberto, com chances de lado a lado. Até que aos 27 minutos, Andrei Alba aproveitou a cobrança de falta e cruzou na medida para Wallace sozinho ampliar para o Gama. A partir daí, o domínio foi total da equipe brasiliense, que ainda fez o terceiro aos 30 minutos, com David Souza. A vitória por 3 a 0 pode ter virado goleada, mas o Gama administrou o placar até o fim da partida.

A Série D do Campeonato Brasileiro tem 64 clubes, abrange os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal. Sob critérios regionais, as equipes foram divididas em oito grupos com oito times cada. Os quatro melhores de cada grupo avançam ao mata-mata. Os quatro clubes classificados para a semifinal ganham o direito de disputar a Série C em 2021.

Confira aqui a tabela de classificação da Série D do Campeonato Brasileiro.

Transmissão da TV Brasil

Na próxima segunda-feira (19), a TV Brasil transmite ao vivo o duelo Brasiliense e Vila Nova, às 15h (horário de Brasília), direto do estádio Boca do Jacaré, em Taguatinga (DF). A partida também pode ser acompanha por agui: