Fora do G-4, Joinville e Tubarão buscam reabilitação na Série D

Com uma só vitória em cinco jogos pela Série D do Campeonato Brasileiro, Joinville e Tubarão se enfrentam nesta quinta-feira (15), na Arena Joinville (SC), às 15h (horário de Brasília), atrás da reabilitação no Grupo 8 da competição. A partida será transmitida ao vivo pela TV Brasil.

Quinta-feira (15) a bola vai rolar para #Joinville (SC) x #Tubarão (SC) pela #SérieD do Brasileirão, a partir das 15h. Saiba como sintonizar para conferir o #DiaDNaTVBrasil: https://t.co/LNBnNcWCdp



⚽️ Tabela de classificação do campeonato: https://t.co/BT3DB7QGVr pic.twitter.com/udqljED8WE — TV Brasil (@TVBrasil) October 14, 2020

Separada por três pontos, a dupla catarinense vêm de tropeços caseiros. No sábado (10), o JEC atingiu o terceiro empate na Série D ao ficar no 1 a 1 com o Caxias (RS). O Coelho foi a seis pontos, mas fora da zona de classificação à próxima fase (os quatro primeiros do grupo avançam). Já o Peixe foi superado pelo Marcílio Dias (SC) no estádio Domingos Gonzalez, em Tubarão (SC), por 1 a 0, caindo para sétimo na chave, com três pontos e quatro derrotas.

A principal novidade do Joinville é a volta de Fabinho Santos. O técnico perdeu as últimas duas partidas após ter sido diagnosticado com o novo coronavírus (covid-19) e foi substituído pelo auxiliar William Fabbro. O treinador até havia sido liberado para trabalhar no duelo com o Caxias, mas, como teve sintomas fortes da doença, foi poupado do jogo passado.

Mais um dia de preparação encerrado ☑️



O Tricolor segue se preparando para o duelo desta quinta-feira, contra o Tubarão. 💪



Confira mais fotos do treino de hoje: https://t.co/p1Oqn2eA6m pic.twitter.com/X16Y83qB1k — JEC (de 😷) (@jec_online) October 14, 2020

“Fui muito bem representado pela comissão. Estive de casa, mas acompanhando tudo de perto, sempre conversando e tendo o feedback. Estou me sentindo bem, feliz de reencontrar a todos”, afirmou Fabinho em entrevista coletiva na última quarta-feira (14).

Se por um lado a defesa tricolor sofreu apenas três gols em cinco jogos, o ataque funcionou somente quatro vezes. Segundo o técnico do JEC, achar um equilíbrio entre os setores é a missão para a sequência da Série D. “É fato que, na última partida, poderíamos finalizar mais, principalmente pelo bom volume que tivemos. Chamamos atenção para isso e para sermos mais agressivos, criarmos mais situações de profundidade e finalizações de fora da área”, analisou.

No Tubarão, o lateral-esquerdo Cássio segue fora. O jogador sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda há uma semana, após estrear na vitória por 3 a 0 sobre o São Caetano (SP), e já havia desfalcado a equipe na derrota para o Marcílio. O resto do elenco está à disposição do técnico Isaque Ferreira, que dirigia o sub-20 e assumiu a equipe principal após a volta do futebol, em meio à pandemia.

“Houve muitos empates no grupo, então uma vitória nos coloca em uma possibilidade de subir para o sexto lugar e ficarmos mais perto da [zona de] classificação”, avaliou o técnico, que também atendeu a imprensa na última quarta-feira.

“Temos convicção da força do nosso grupo. A diretoria tem buscado [suprir as carências do elenco], mas a situação financeira e a pandemia, além dos atletas terem ficado muito tempo parados, tornaram essa busca mais difícil. Temos atletas de qualidade, que vêm atuando bem. Confiamos muito neles. Temos que minimizar os erros e isso acontece no decorrer da competição. Com certeza, as vitórias surgirão”, completou Isaque.

Este será o segundo encontro entre JEC e Tubarão em 2020. Os rivais se enfrentaram logo na rodada de abertura do Campeonato Catarinense, com vitória do Joinville por 1 a 0, na arena. As equipes tiveram desempenho abaixo do esperado no Estadual. O Coelho terminou a primeira fase em sétimo e caiu nas quartas de final para o Brusque. O Peixe acabou rebaixado à segunda divisão.

Regulamento

A Série D do Campeonato Brasileiro tem 64 clubes, abrange os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal. Sob critérios regionais, as equipes foram divididas em oito grupos com oito times em cada. Os quatro melhores de cada chave avançam ao mata-mata. Os quatro classificados para a semifinal ganham o direito de disputar a Série C em 2021.

Confira a classificação da Série D do Campeonato Brasileiro.