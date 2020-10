Fortaleza sai na frente na decisão do Campeonato Cearense

Com um gol de Tinga no fim da partida, o Fortaleza saiu na frente na final do Campeonato Cearense vencendo o rival Ceará por 2 a 1. Com o resultado, o Leão do Pici pode até perder por um gol de diferença para o Vozão no segundo jogo para levantar a taça. Vitória do Ceará por dois gols de vantagem ou mais, o título fica com o Alvinegro.

#FIMDEJOGO / Combativo, aguerrido, vibrante e forte! Ceará 1x2 Fortaleza.



Ser Tricolor é nunca desistir. Luta até o final! Foco e pés no chão, faltam 90 minutos. Valeu, Leão!



📸: Leonardo Moreira #FEC #FortalezaEC pic.twitter.com/ikgBOgmZWD — Fortaleza EC ⭐️ (@FortalezaEC) October 1, 2020

O Ceará foi melhor na etapa inicial e criou muitas oportunidades de gol. Entretanto, quem abriu o placar foi o Fortaleza. Aos 35 minutos, cobrança de escanteio que Bruno Melo completou de cabeça para fazer o primeiro. No lance, o lateral-esquerdo do Leão do Pici acabou se chocando com Bruno Pacheco, do Vozão.

Bruno Melo precisou sair de ambulância do estádio para o hospital. De acordo com o Fortaleza, o jogador está consciente e cumpre o protocolo estabelecido para casos de pancada na cabeça. Bruno Pacheco precisou ser substituído, e passou por uma sutura na testa, mas permaneceu no Castelão.

Após a parada para atendimento médico, o Ceará empatou o jogo. Aos 50 minutos, Alyson chutou cruzado e Rafael Sobis completou para marcar o gol e deixar tudo igual.

O segundo tempo foi marcado pelo equilíbrio, com muitas alterações nas duas equipes e poucas chances criadas. O gol da vitória do Fortaleza saiu apenas aos 44 minutos, com um chute forte do lateral-direito Tinga.

As duas equipes se enfrentam novamente no dia 21 de outubro, às 21h30, no Castelão, na segunda partida da final do Campeonato Cearense.

Veja a tabela do Campeonato Cearense.