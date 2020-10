Ituano supera Volta Redonda pela Série C

No estádio Novelli Jr, o Ituano venceu o Volta Redonda por 2 a 0 dentro de casa. O jogo, nesta quinta-feira (15), abriu a 11ª rodada do grupo B da Série C do Campeonato Brasileiro. O resultado coloca os paulistas em sexto lugar na chave com 14 pontos. Com a mesma pontuação, a equipe do Sul Fluminense perdeu a chance de alcançar o G-4 e segue na quinta colocação.

O Galo de Itu não vencia há três partidas, mas o triunfo da noite desta quinta aliviou a pressão sobre o elenco rubro-negro. No primeiro tempo, apenas os donos da casa buscaram o resultado. O prêmio veio aos 43 com Paulinho Dias, cobrando pênalti para o fundo das redes. Na segunda etapa, aos 49, Kadu ampliou com um chutaço de fora da área.

O Tricolor de Aço, que já figurou no G-4, soma agora o sétimo jogo sem vitória. O próximo compromisso é contra a Tombense, em Minas Gerais, no domingo (25) às 17h. No mesmo dia, às 16h, o Ituano vai ao estádio do Café encarar o Londrina.

Veja a classificação atualizada da Série C do Brasileiro.