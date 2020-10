Morre Fischer, estrangeiro com mais jogos na história do Botafogo

Faleceu nesta sexta-feira (16), aos 76 anos, o argentino Rodolfo Fischer, ídolo do Botafogo e do San Lorenzo (Argentina). O ex-atacante, conhecido pelo apelido El Lobo, foi o jogador estrangeiro que mais vestiu a camisa do Glorioso, com 180 jogos disputados entre 1972 e 1976. No futebol brasileiro, ele também defendeu o Vitória.

O Botafogo de Futebol e Regatas lamenta o falecimento do ídolo Fischer, aos 76 anos, nesta sexta-feira. Descanse em paz, El Lobo!🙏🏾⭐

O lugar onde Fischer brilhou mais, porém, foi mesmo o San Lorenzo. Pelo tradicional clube de Buenos Aires, El Lobo fez 272 jogos e anotou 141 gols, destacando-se, principalmente, na conquista do título argentino de 1968, de forma invicta. Aquele time, que ganhou o apelido de os Matadores, teve Fischer como artilheiro. Foi dele, inclusive, o gol que garantiu a taça, em vitória sobre o Estudiantes.

Idolo eterno, goleador de los legendarios Matadores y gloria del fútbol argentino, San Lorenzo lamenta el fallecimiento del querido Rodolfo Fischer, a sus 76 años.



Idolo eterno, goleador de los legendarios Matadores y gloria del fútbol argentino, San Lorenzo lamenta el fallecimiento del querido Rodolfo Fischer, a sus 76 años.

En el entretiempo del amistoso ante Lanús lo despedimos con un respetuoso minuto de silencio. ¡Hasta siempre, Lobo!

Em 2004, em uma entrevista, Fischer opinou sobre quem era, a seu ver, o maior jogador de todos os tempos. O ídolo de Botafogo e San Lorenzo disse ser Pelé, apesar de reconhecer Diego Maradona, à ocasião, como o “maior da Argentina, de longe”. Ele argumentou que, ao contrário do camisa 10 argentino, o brasileiro sabia finalizar com as duas pernas, além de ter marcado muito mais gols, saltar alto e ter tido uma carreira mais constante. “Todos os companheiros que tive, em clubes e na seleção, dizem o mesmo”, afirmou, à época.

Antes de vir para o Brasil, Fischer defendeu a seleção argentina entre 1965 e 1972, marcando oito gols em 32 partidas. Além de Botafogo, San Lorenzo e Vitória, o ex-atacante atuou por Sarmiento e Belgrano, ambos da Argentina, além do Once Caldas, da Colômbia.