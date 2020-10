No Mineirão, Atlético-MG empata com Fluminense no Brasileiro

O líder Atlético-MG empatou em 1 a 1 nesta quarta (14), no estádio do Mineirão, com o Fluminense em jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com este resultado, o Flamengo (que enfrenta o Bragantino na quinta) tem a oportunidade de assumir a ponta da classificação.

Fim de jogo! No Mineirão, Fluminense e Atlético-MG empatam em 1 a 1. O Fluzão volta a campo no próximo sábado, às 19, contra o Ceará, no Maracanã.





Sabendo que enfrentaria a intensidade do Galo, o técnico Odair Hellmann optou por uma formação mais jovem e leve, abrindo mão dos veteranos Nenê e Fred, que nem ficaram no banco. E a aposta se mostrou acertada, pois o Tricolor igualou as ações diante do time mineiro.

E o Fluminense abriu o placar aos 19 minutos, quando Caio Paulista (que entrou no lugar do peruano Fernando Pacheco, que se machucou com 1 minuto de partida) acertou um belo chute da entrada da área para vencer Everson.

Perdendo, o Galo buscava o gol, mas esbarrava na boa atuação coletiva do time carioca no primeiro tempo. Assim, o empate vem apenas na etapa final, quando o confronto muda de figura, com o Atlético-MG mais incisivo. Com isso, o 1 a 1 sai aos 6 minutos, quando Guilherme Arana marca após receber de Marrony.

O Atlético-MG tenta demais o segundo gol, mas esbarra na falta de pontaria e na boa atuação do goleiro Muriel, que brilha e segura o empate em 1 a 1.

Goleada Colorada na Ilha do Retiro

Quem venceu nesta quarta foi o Internacional, que superou o Sport por 5 a 3 na Ilha do Retiro para ficar com os mesmos 31 pontos do líder Atlético-MG, mas o Colorado tem um jogo a mais.

(SPOxINT) ⏰ 49'/2T: FIM DE PAPO! Em jogo eletrizante, o Colorado bate o Sport por 5 a 3 na Ilha do Retiro!

Em busca dos três pontos, o Colorado consegue abrir o marcador com Patrick aos 33 minutos. O meia recebe do uruguaio Abel Hernández e se livra de Maidana para marcar um golaço.

E o Inter queria mais, e conseguiu aos 39, graças a um gol contra de Adryelson após cruzamento de Rodinei. Porém, o Sport descontou antes do intervalo, quando Marquinho marca de cabeça após cobrança de falta de Thiago Neves.

Mas logo no início da etapa final o Colorado mostrou que não deixaria a vitória fugir, quando, aos 7 minutos, Rodrigo Moledo marca de cabeça após Leandro Fernández levantar na área.

Três minutos depois o Leão desconta com Leandro Barcia, mas o Inter marca mais dois (com Patrick, aos 29, e Yuri Alberto, aos 35) para garantir a vitória.

O Sport ainda marcaria o terceiro aos 44 minutos com Mikael, mas a vitória Colorada estava garantida.

Estreia de Mancini

Na Arena da Baixada, o Corinthians derrotou o Athletico-PR por 1 a 0 no jogo que marcou a estreia do técnico Vagner Mancini.

#NãoParaDeLutar - Fim de jogo na Arena da Baixada! Com gol de Everaldo Timão supera o Athletico-PR fora de casa por 1 a 0, soma mais três pontos no @Brasileirao!

O único gol do confronto saiu apenas aos 49 do segundo tempo. Everaldo recebe na ponta esquerda e bate na saída do goleiro Jandrei.

