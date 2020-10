São José e Corinthians duelam por vice-liderança do Grupo A da LNF

Nesta terça-feira (6), o São José Futsal completa 14 anos. Para celebrar a data, a equipe tem a chance de assumir a vice-liderança do Grupo A da Liga Nacional de Futsal (LNF). Às 21h (horário de Brasília), a equipe do interior paulista recebe o Corinthians, que também mira o segundo lugar da chave, no ginásio do Tênis Clube, em São José dos Campos (SP). O duelo é válido pela 5ª rodada. Devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19), os jogos são agendados gradativamente pela organização.

Em terceiro lugar, os joseenses se recuperaram da goleada sofrida em casa para o líder Magnus Sorocaba, por 5 a 0, em grande estilo. No último sábado (3), aplicaram 4 a 1 na Intelli Tempersul, em Dracena (SP). O resultado levou a equipe aos mesmos 11 pontos da Intelli, superada pelo saldo de gols (zero a -1).

O Timão aparece em quarto no grupo, com nove pontos. O Alvinegro não joga pela LNF desde o último dia 29, quando fez 6 a 2 no Brasília, na capital federal. O triunfo encerrou uma sequência de quatro jogos sem vitória, iniciada justamente no primeiro encontro com o São José, no ginásio Wlamir Marques, em São Paulo.

No último dia 2 de setembro, joseenses e corintianos ficaram no 3 a 3, em duelo pela terceira rodada. Artilheiros dos respectivos times, os alas Biel, do São José, e Jackson Samurai, do Corinthians, marcaram duas vezes cada. Biel tem seis gols na competição, um a mais que Jackson (que, por sua vez, disputou uma partida a menos que o rival).

Na segunda-feira (5), em confronto direto por um lugar na zona de classificação do Grupo C, o Tubarão recebe o Jaraguá e venceu por 1 a 0. O ala/pivô Pakito fez o gol que levou a franquia da casa aos 10 pontos e à terceira posição. O rival, estacionado nos quatro pontos, continua em sexto. As cinco equipes mais bem colocadas de cada chave e o melhor sexto colocado entre os três grupos avançam às oitavas de final.

Confira a classificação da Liga Nacional de Futsal.