Seleção: Ederson substitui Alisson, cortado após lesão no ombro

O goleiro Ederson foi convocado para defender a seleção brasileira nos jogos contra Bolívia e Peru pelas eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar, em 2022. O arqueiro do Manchester City (Inglaterra) substitui Alisson, do também inglês Liverpool, que sofreu uma lesão no ombro esquerdo durante um treinamento.

Em nota, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou que, segundo o médico da seleção, Rodrigo Lasmar, a contusão de Alisson “não possui tempo suficiente de recuperação” para que ele possa reforçar o Brasil nos jogos. Ainda conforme a entidade, os atletas chamados pelo técnico Tite começam a se apresentar neste domingo (4), na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). O primeiro treino está marcado para segunda-feira (5), às 16h (horário de Brasília).

Além de Ederson, as outras opções de Tite para o gol nos duelos contra bolivianos e peruanos são Weverton, do Palmeiras, e Santos, do Athletico-PR. O arqueiro do City esteve em campo no sábado (3), no empate por 1 a 1 com o Leeds United, pelo Campeonato Inglês. Weverton também atuou sábado, na vitória do Verdão, por 2 a 1, sobre o Ceará, pela Série A do Campeonato Brasileiro. Santos será titular do Furacão neste domingo, às 16h (horário de Brasília), contra o Flamengo.

Trata-se da segunda mudança por lesão que o técnico teve de fazer na convocação original. Antes de Alisson, o atacante Gabriel Jesus, do Manchester City, foi cortado por contusão e substituído por Matheus Cunha, do Hertha Berlim (Alemanha) e destaque da seleção olímpica do Brasil.

A seleção de Tite recebe a Bolívia nesta sexta-feira (9), às 21h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo. No próximo dia 13, uma terça-feira, a seleção visita o Peru, no estádio Nacional de Lima, às 21h.