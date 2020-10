Seleção feminina inicia treinos na Europa

A seleção feminina realizou nesta terça (20) seu primeiro treino em Portimão (Portugal). Nesta atividade, a equipe brasileira de futebol comandada pela técnica sueca Pia Sundhage estava praticamente completa, a única ausência era a atacante Marta, que se junta ao grupo na próxima sexta (23).

#SeleçãoFeminina na área!



Já estamos em Portugal e o trabalho começou para as comandadas de Pia Sundhage. Dia de apresentação, testes e, para Rafaelle e Millene, de atividade no campo! 🇧🇷⚽



Fotos: Laura Zago / CBF

As atividades da seleção brasileira serão realizadas até a próxima terça (27) no Hotel Penina, e o objetivo é a preparação para os Jogos Olímpicos de 2021 (Tóquio). Este período de treinos também é importante porque é o primeiro com a presença das atletas que atuam na Europa, na China e nos Estados Unidos desde março deste ano, quando aconteceu o Torneio Internacional da França.

Atividade em campo

No primeiro dia em Portimão, a equipe brasileira já entrou em campo. O treino foi dividido em três partes. Na primeira, a treinadora sueca enfatizou o trabalho de quebra de linhas de defesa por meio de passes. Na segunda aconteceu um coletivo em campo reduzido. E na parte final a ênfase foi nas finalizações.

Veja como foi o primeiro treino da #SeleçãoFeminina em Portugal! ⚽️🇧🇷

Novidades

Para este período de atividades Pia Sundhage convocou algumas novidades, como as meias Giovanna, Laís e Ana Vitória, e a atacante Mylena.