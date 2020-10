Série C: Santa Cruz bate Ferroviário por 3 a 1

Mesmo jogando fora de casa, no estádio Domingão (Ceará), o Santa Cruz derrotou a Ferroviário por 3 a 1 neste domingo (4) e terminou o primeiro turno da Série C com a liderança do Grupo A.

#SérieC | ACABOU - Ferroviário 1x3 Santa Cruz. Gols de Pipico, Didira e Jáderson (ou contra do adversário). Santa segue na liderança.



👊🏻⚫⚪🔴



— Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) October 4, 2020

Com o triunfo, a equipe pernambucana chegou a 18 pontos, superando o Remo, que, com a vitória do último sábado no clássico com o Paysandu, liderava a chave com 16 pontos.

Mesmo atuando fora de casa, o Santa Cruz começou melhor, e abriu o placar aos 27 minutos com Pipico em jogada de contra-ataque. Mas o Ferroviário conseguiu empatar antes do intervalo, aos 32 minutos com André Mensalão.

Porém, na etapa final o Santa garantiu o triunfo final, com um gol em cobrança de falta de Didira e outro de Jáderson, já nos minutos finais.

Triunfo em casa

Quem também venceu neste domingo, mas pelo grupo B, foi o Londrina, que recebeu o Volta Redonda no estádio do Café. O triunfo foi por 1 a 0, graças a gol de falta de Adenílson.

FIM DE JOGO



Com intermináveis acréscimos e gol de #Adenílson, o #Tubarão venceu o Volta Redonda! Com o triunfo, o LEC encerra o 1º turno no G-4!



Acompanhe o pós-jogo em nossas redes sociais e em nosso site!



— Londrina E C (@LondrinaEC) October 4, 2020

Também pelo grupo B, Boa Esporte e Tombense empataram em 1 a 1 no estádio Municipal de Varginha.

Os gols saíram apenas no segundo tempo, com o Carcará abrindo o placar aos 11 minutos com Rubens, e Lúcio Flávio deixando tudo igual aos 27 para o Boa.

