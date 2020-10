Série D: América-RN e Guarany-CE duelam na Arena das Dunas

América-RN e Guarany de Sobral vão a campo, nesta quarta-feira, às 15h (horário de Brasília), na Arena das Dunas. Jogando em casa, o líder do Grupo A3 enfrenta o lanterna da chave pela sexta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. No Rubro de Natal, a ordem é manter-se na ponta da tabela. Já o Cacique do Vale estreará novo técnico, Maurílio Silva, para tentar espantar a má fase. O jogo será transmitido, ao vivo, pela TV Brasil.

O América-RN vem de vitória sobre o Globo por 2 a 0. O segundo triunfo consecutivo do Mecão aconteceu na cidade de Ceará-Mirim (RN), que fica a 30 km da capital potiguar. O treinador Paulinho Kobayashi quer manter a boa fase, com 8 pontos ganhos em 5 jogos. No último treino, a posse de bola foi um dos pontos mais cobrados pelo técnico.

Último lugar entre as oito equipes do grupo com 4 pontos, o Guarany-CE acaba de trocar de treinador. Após duas derrotas seguidas, Wallace Lemos foi dispensado para dar lugar a Maurílio Silva. Aos 50 anos, o novo técnico já comandou o Ferroviário, o Treze-PB e outras equipes do Nordeste. Como jogador, atuou como atacante defendendo Fortaleza e Ceará.

O baiano Moisés Ferreira Simão é o árbitro principal da partida, ele será auxiliado por João Henrique Queiroz da Silva e Débora Rayane Fernandes Martins, ambos do Rio Grande do Norte

O duelo desta quarta será exibido pela TV Brasil em canal aberto. A narração será de Rodrigo Campos, a reportagem de André Marques e os comentários de Waldir Luiz.

Transmissões

A TV Brasil exibirá 42 partidas da Série D e será responsável pela captação e geração de imagem. A cada rodada, serão transmitidos dois jogos. Além da televisão aberta, os confrontos vão ao ar por streaming no site da emissora da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), pelas afiliadas da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNPC) e pela TV Brasil no sinal fechado por assinatura.

