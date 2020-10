Série D: Bangu mira reabilitação e Toledo busca primeira vitória

Bangu-RJ e Toledo-PR se enfrentam neste sábado (24), às 15h (horário de Brasília), em Moça Bonita, no Rio de Janeiro, pela nona rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Os times buscam encerrar jejuns de vitórias, mas vivem realidades bem diferentes. Os cariocas não vencem há três partidas, mas estão na briga pela zona de classificação do grupo 7. Os paranaenses não ganharam nenhum jogo e ocupam a lanterna da chave. A partida será transmitida ao vivo pela TV Brasil.

Sábado (24) é #DiaDNaTVBrasil: Bangu (RJ) x Toledo (PR). Acompanhe o confronto da #SérieD na nossa telinha e pelas emissoras parceiras: https://t.co/LNBnNcWCdp



⚽️ Confira a tabela do campeonato: https://t.co/BT3DB7QGVr pic.twitter.com/UBm3gOf7bv — TV Brasil (@TVBrasil) October 23, 2020

Os times se reencontram 10 dias após empatarem por 1 a 1 no estádio 14 de Dezembro, em Toledo (PR), pela quinta rodada, debaixo de muita chuva. Os gols saíram na etapa final. Aos 15 minutos, o atacante Anderson Lessa abriu o marcador para o Bangu. Nos acréscimos, o lateral Lucas Sampaio fez contra, empatando para o Toledo.

O Alvirrubro ocupa a sexta posição do Grupo 7, com os mesmos 12 pontos de FC Cascavel-PR (quarto colocado e último time no G-4) e Portuguesa-RJ (quinto), mas fica atrás no saldo de gols. Os cariocas, que chegaram a liderar a chave, desceram na tabela após as derrotas (3 a 1 e 3 a 0) para a Ferroviária-SP. O técnico Eduardo Allax ainda não tem Caio Cezar. O atacante trata um estiramento sofrido na partida em Toledo que o tirou dos jogos contra a Ferrinha.

O treinador só deve bater o martelo sobre o time na manhã deste sábado. Se mantiver a formação, a escalação terá: Luciano; Eduardo Grasson, Lobão, Gabriel Gomes e Lucas Sampaio; Felipe Dias, Juliano e Vinícius Miller; Trindade, Felipinho e Anderson Lessa.

Em último lugar, o Toledo somou apenas um ponto em oito partidas, justamente o do empate com o Bangu. Para a disputa da Série D, o clube fez parceria com empresários da Bahia e apresentou o elenco com 29 atletas, sendo alguns da parceria, além do técnico Davi Lima. Após a goleada por 6 a 0 sofrida para o Mirassol-SP, ainda na terceira rodada, o treinador e nove jogadores deixaram a equipe.

O Porco passou a ser comandado por José Maria Barbosa, o Zé Maria, que assumiu o time interinamente na reta final do Campeonato Paranaense e evitou a queda à segunda divisão. Na ocasião, ele substituiu o ex-lateral Paulo Baier (com passagens como jogador por equipes como Palmeiras, Goiás, Criciúma e Athletico-PR). O grupo atual tem, principalmente, atletas jovens e formados no Toledo, além de reforços que chegaram com a Série D em andamento. Segundo o clube, no duelo anterior contra o Bangu foram utilizados oito jogadores da base.

O principal desfalque é Mariotto, autor de três dos seis gols da equipe na competição. O atacante de 24 anos, revelado pelo Fluminense, sofreu uma lesão de ligamento no início do mês e está fora da Série D. Se repetir a equipe derrotada pela Cabofriense-RJ, na última quarta-feira (21) por 2 a 0, Zé Maria mandará a campo: Diego; Murilo Batalha, Chiesa, Henrique e Carlinhos; Coutinho, Gabryel, Felipe Recife e Rômulo; Robinho e David.

Também no sábado há apenas outra partida iniciando às 15h. Em Ceará-Mirim (RN), no estádio Barrettão, o Globo-RN enfrenta o Floresta-CE pelo grupo 3. Os outros jogos do grupo 7 ocorrem no domingo. Às 15h, a Cabofriense recebe a Ferroviária em Cabo Frio (RJ). Às 16h, em Cascavel (PR), o time da casa mede forças com o Nacional de Rolândia-PR. Já às 19h, a Portuguesa visita o Mirassol, no interior paulista.

Confira a classificação da Série D do Campeonato Brasileiro.