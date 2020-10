Série D: jogadores do São Caetano ameaçam não entrar em campo

Os jogadores do São Caetano divulgaram uma nota nesta sexta-feira (23) na qual afirmam que decidiram não entrar em campo no próximo sábado para enfrentar o Pelotas no estádio Anacleto Campanella pela Série D do Campeonato Brasileiro.

Segundo a nota, a medida foi tomada em razão de atrasos de salários de atletas, membros da comissão técnica e outros funcionários.

Esta não é a primeira vez que os jogadores do Azulão ameaçam não entrar em campo pela atual edição da Série D. Antes do jogo da última quarta (21) contra o Joinville, já houve uma ameaça de paralisação, que foi contornada com a promessa da diretoria de que honraria os compromissos financeiros até esta sexta.

Até o momento a direção do São Caetano não se pronunciou sobre a nota dos jogadores.

O Azulão está no grupo 8 da Série D do Brasileiro, com 5 pontos após 7 partidas disputadas (1 vitória, 2 empates e 4 derrotas).

Leia a íntegra da nota

Após reunião realizada na manhã desta sexta-feira entre nós (jogadores), membros da comissão técnica e funcionários, decidimos que não vamos entrar em campo neste fim de semana.

Deixando assim de enfrentar o Pelotas em confronto que aconteceria neste sábado (24), às 18h, no Anacleto Campanella, pela nona rodada da primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro.

Essa difícil decisão, porém necessária, foi tomada devido ao não recebimento dos honorários dos últimos meses, direito fundamental de todo trabalhador.

Por conta dessa situação (atraso de salários) que se arrasta pelos últimos meses no clube, definimos por não disputar a próxima partida, para que atitudes sejam tomadas e desta forma corrigir o rumo deste time que tanto respeitamos.

