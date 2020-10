Série D: Brasiliense enfrenta lanterna Palmas em Brasília

Brasiliense e Palmas se enfrentam neste sábado (10) pela quinta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Com transmissão da TV Brasil, a partida acontecerá no estádio Boca do Jacaré, em Brasília, às 16h (horário de Brasília). Os donos da casa, na quinta posição do grupo 6, vem de um jejum de três jogos sem vencer. Já os visitantes, na lanterna ainda sem pontuar, buscam a primeira vitória na competição.

Amanhã tem Jacaré em campo 🐊



O Brasiliense encara o Palmas pela quinta rodada da Série D. O duelo será às 16h, na Boca do Jacaré, com transmissão da TV Brasil.#BrasilienseFC #BSExPFR pic.twitter.com/3kucYxdC7m — Brasiliense Futebol Clube (@BrasilienseFC) October 9, 2020

A única vitória da equipe candanga foi na primeira rodada, quando venceu a Caldense por 3 a 1, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Nos outros três jogos foram dois empates e uma derrota. Na rodada passada, o Brasiliense empatou em casa, na Boca do Jacaré, com o Atlético-BA em 1 a 1.

Já o Tricolor da Capital precisa reagir na Série D. Nos quatro jogos disputados, sofreu quatro derrotas. Para melhorar o desempenho, o time precisa acertar a pontaria, isso porque marcou apenas um gol na competição.

Último treino em Brasília antes da partida de amanhã! Agradecemos ao @BrasilienseFC que gentilmente cedeu o seu CT para a nossa equipe na tarde de hoje! Amanhã tem jogo pela Série D no estádio Serejão! pic.twitter.com/MKAk8Sq1ZU — Palmas Futebol (@PalmasFutebol) October 9, 2020

Transmissão da TV Brasil

Você acompanha Brasiliense e Palmas neste sábado a partir das 16h na TV Brasil. A narração será de André Marques, os comentários de Gaúcho e a reportagem de Rodrigo Campos. Já no domingo a emissora pública terá o jogo entre Bragantino (PA) e Independente (PA), a partir das 15h.

Além da televisão aberta, as partidas vão ao ar por streaming no site da TV Brasil, pelas afiliadas que integram a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNPC) e pela TV Brasil no sinal fechado por assinatura. Nas redes sociais, a emissora tem perfil no Facebook, no Twitter e no Instagram.

Outros jogos

Neste sábado (10) mais três jogos movimentam a quinta rodada pelo grupo 6. No mesmo horário de Brasiliense e Palmas, às 16h, o líder Gama, com 100% aproveitamento nas quatro primeiras rodadas, visita o vice-líder Tupynambás no Municipal de Juiz de Fora, na cidade Juiz de Fora (MG).

Na sequência, às 19h30, a bola rola novamente em Minas Gerais. Em Poço de Caldas, no estádio Ronaldão, o vice-lanterna Caldense busca a primeira vitória no campeonato contra o Villa Nova-MG. E, por fim, teremos outro confronto estadual. O Atlético-BA enfrenta o Bahia de Feira no Carneirão, no município de Alagoinhas (BA), às 20h30.

Série D

A Série D do Campeonato Brasileiro tem 64 clubes, abrange os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal. Sob critérios regionais, as equipes foram divididas em oito grupos com oito times em cada. Os quatro melhores de cada chave avançam ao mata-mata. Os quatro classificados para a semifinal ganham o direito de disputar a Série C em 2021.

Veja a classificação atualizada da Série D do Brasileiro.