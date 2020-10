Série D: Cabofriense vence e assume liderança ao lado do Bangu

Pelo grupo 7, de virada, a Cabofriense derrotou o Nacional (PR) por 2 a 1 e conquistou o segundo triunfo seguido no Campeonato Brasileiro da Série D.

VENCEMOS!



A Cabofriense venceu o Nacional (PR) de virada, por 2 a 1, e conquistou sua segunda vitória consecutiva na Série D do Campeonato Brasileiro. A partida foi realizada no estádio Erich George, em Rolândia, no Paraná. Os gols da vitória foram marcados por Vander e Gama. pic.twitter.com/14GJIN8e0d — AD Cabofriense Oficial (@ADCabofrienseRJ) September 30, 2020

Com o resultado, a equipe da Região dos Lagos do Rio de Janeiro assumiu a liderança da chave, com 7 pontos, ao lado do Bangu. O jogo aconteceu nesta quarta-feira (30), no estádio Erich George, em Rolândia, norte do Paraná.

Os gols do Tricolor Praiano foram assinalados por Vander e Gama. No próximo sábado, às 15h, em Moça Bonita, a Cabofriense enfrenta justamente o Bangu.

Outros resultados da rodada

Grupo 1

Independente-PA 1 x 2 Ji-Paraná

Galvez 2 x 1 Vilhenense

Grupo 2

Sinope-MT 1 x 2 Santos-AP

Altos-PI 3 x 1 Moto Club-MA

River-PI 1 x 0 Sociedade Esportiva Juventude- MA

Baré 1 x 0 São Raimundo-RR

Grupo 3

Guarany de Sobral 1 x Campinense 0

América-RN 0 x 1 Salgueiro-PE

Afogados-PE 3 x 2 Globo-RN

Grupo 4

Frei Paulistano-SE 3 x 0 Jaciobá-AL

Itabaiana-ES 2 x 0 Coruripe-AL

Grupo 5

União-MT 4 x 1 Vitória-ES

Aparecidense-GO 1 x 1 Goiania

Operário de Vargem Grande 1 x 0 Real Noroeste

União de Rondonópolis 4 x Vitória ES 1

Grupo 6

Tupynambás 0 x 0 Caldense

Villa Nova-MG 0 x 1 Gama

Grupo 7

Mirassol 3 x 0 Toledo-PR

Ferroviária 0 x 0 FC Cascavel

Grupo 8

Novorizontino 1 x 0 Tubarão

