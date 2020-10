Série D: em busca do G4, Moto Club e Sinop duelam em São Luís

O Moto Club vai encarar o Sinop nesta quinta-feira (8) no estádio Nhozinho Santos, em São Luís (MA), às 15h30 (horário de Brasília). O confronto será realizado pela 2ª rodada da Fase de Grupos da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida, que deveria ter ocorrido no final de setembro, foi adiada devido a equipe maranhense estar envolvida nas finais do Campeonato Estadual.

Com um jogo a menos disputado em relação aos concorrentes do Grupo 2, quem vencer atinge o G4. No momento, o Papão do Norte é o sexto colocado, com quatro pontos na tabela de classificação. Se os rubro-negros vencerem por um gol de diferença, subirão para a terceira colocação. Caso a vantagem seja por pelo menos dois gols, se tornarão vice-líderes.

⚽️ Moto Club X SINOP (MT)

🏟 Estádio Nhozinho Santos

⏰15h30

📺 @MyCujoo pic.twitter.com/h31DUPZ79s — Moto Club de São Luís (@motocluboficial) October 8, 2020

Em três jogos disputados, os maranhenses obtiveram uma vitória, um empate e uma derrota. Na última rodada, saíram com os três pontos ao baterem o River-PI por 2 a 0, no Nhozinho Santos. Além da primeira vitória, o jogo marcou a estreia do Moto Club em casa na Série D.

Assim como o adversário desta noite, o Sinop também venceu sua primeira partida na competição na última rodada. Após perder os dois primeiros confrontos disputados, a equipe mato-grossense derrotou o Baré por 3 a 2 fora de casa, no estádio Canarinho, em Boa Vista (RR). Com três pontos conquistados, caso emende a segunda vitória consecutiva, o Galo do Norte vai saltar da vice-lanterna para a quarta colocação.

Outro confronto desta quinta-feira (8)

Mesmo horário de Moto Club e Sinop, às 15h30, Guarany de Sobral e Salgueiro também entram em campo no estádio do Junco, na cidade de Sobral (CE), pela Série D. A partida é referente a primeira rodada, marcada inicialmente para 20 de setembro, que precisou ser adiada porque 12 dos 24 jogadores da equipe cearense inscritos na competição testaram positivo para o novo coronavírus (covid-19). Além disso, do total de atletas que não foram atingidos pela doença, somente nove estavam aptos a jogar, conforme informado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

No estádio do Junco, na cidade Sobral (CE), as duas equipes lutam por objetivos diferentes. Os donos da casa, com apenas três pontos, buscam largar a lanterna do Grupo 3. Na vice-liderança, os visitantes, invictos, com sete pontos, basta empatar para assumirem a liderança do grupo. Confira aqui a tabela de classificação da Série D do Campeonato Brasileiro.

Transmissões

A TV Brasil vai exibir no próximo final de semana dois jogos pela quinta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. No sábado (10), pelo Grupo 6, às 16h, Brasiliense e Palmas se enfrentam no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. A narração será de André Marques, os comentários de Gaúcho e a reportagem de Rodrigo Campos.

Já no domingo (11), Bragantino (PA) e Independente (PA) duelam pelo Grupo 1. A partida vai acontecer no estádio Diogão, na cidade de Bragança (PA), às 15h. A narração será de Rodrigo Campos, os comentários de Arturzinho e reportagem de André Marques.

Além da televisão aberta, as partidas vão ao ar por streaming no site da TV Brasil, pelas afiliadas que integram a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNPC) e pela TV Brasil no sinal fechado por assinatura. Nas redes sociais, a emissora tem perfil no Facebook, no Twitter e no Instagram.

Série D

A Série D do Campeonato Brasileiro tem 64 clubes, abrange os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal. Sob critérios regionais, as equipes foram divididas em oito grupos com oito times em cada. Os quatro melhores de cada chave avançam ao mata-mata. Os quatro classificados para a semifinal ganham o direito de disputar a Série C em 2021.