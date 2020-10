Série D: Fast quer reabilitação e Independente busca primeiros pontos

O duelo entre Fast Club (AM) e Independente (PA) vale a reabilitação de ambas as equipes no Grupo 1 da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida deste domingo (4), no estádio da Colina, em Manaus, é válida pela quarta rodada da primeira fase e terá transmissão ao vivo pela TV Brasil a partir das 19h (horário de Brasília).

Os times estiveram em campo na última quarta-feira (30). O Fast foi superado pelo Bragantino (PA) por 3 a 1 no estádio Diogão, em Bragança (PA). O duelo foi exibido pela TV Brasil e registrou a primeira derrota do Rolo Compressor na Série D. Com o tropeço fora de casa, o Tricolor caiu para a quarta posição com quatro pontos. No mesmo dia, o Independente recebeu o Ji-Paraná (RO) no estádio Navegantão, em Tucuruí (PA), e perdeu por 2 a 1. Foi o terceiro revés em três rodadas, que deixou o Galo Elétrico na lanterna da chave, zerado.

No Fast, a lesão do volante Dênis Pedra (estiramento na coxa direita) na derrota para o Bragantino engrossa a lista de problemas do técnico Lecheva. Os meias Márcio Goiano (ruptura na panturrilha esquerda) e Charles (desconforto no adutor da coxa direita) também estão fora de combate. Já o atacante Caíque foi diagnosticado com o novo coronavírus (covid-19), no fim de setembro, e perdeu os dois últimos compromissos do Tricolor.

Se repetir a base do time que encarou o Bragantino, Lecheva deve escalar: Gustavo; Bernardo, Bernardo Benjamin, Alisson e Souza; Dadá, Pelezinho, Negueba e Emerson Bacas; Ítalo e Daivison.

Do lado do Independente, o técnico Charles Guerreiro tem o retorno do volante Giovani e do meia Jhonson, expulsos na derrota por 2 a 0 para o Galvez (AC), no último dia 27 de setembro, e que cumpriram suspensão diante do Ji-Paraná. Em contrapartida, o atacante Raigol recebeu o vermelho após uma discussão com o zagueiro Charles, do Jipa, e desfalca o Galo Elétrico neste domingo. Danrley, que entrou durante o jogo em Tucuruí, deve ser o substituto.

A provável equipe que Charles Guerreiro levará a campo terá: Evandro Gigante; Marcelinho, Bruno Costa, Ferreira e Thiago Felix; Jhonson, Renatinho, William e Cocão; Joãozinho e Danrley.

Transmissões

A TV Brasil exibirá 42 partidas da Série D. O acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) foi assinado na última segunda-feira (28) e a emissora da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) será a responsável pela captação e geração de imagem dos confrontos. A cada rodada, serão transmitidos dois jogos.

Além da televisão aberta, os jogos vão ao ar por streaming no site da TV Brasil, pelas afiliadas que integram a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNPC) e pela TV Brasil no sinal fechado por assinatura.

Também é possível assistir ao canal via internet, pelo site. Nas redes sociais, a emissora tem perfil no Facebook, no Twitter e no Instagram.

Você acompanha Fast Club (AM) e Independente (PA) pela TV Brasil aqui:

Mais Série D

No mesmo dia, pelo Grupo 1, o Ji-Paraná joga em casa contra o Bragantino às 16h. Às 18h, o Atlético Acreano visita o Vilhenense (RO). Por fim, às 19h, na Arena Acreana, o Rio Branco (AC) mede forças com o Galvez. Confira outras partidas deste domingo pela Série D, sempre no horário de Brasília:

Grupo 2

17h - São Raimundo (RR) x Santos (AP)

Grupo 3

16h - Campinense (PB) x Floresta (CE)

16h - Atlético (PB) x Guarany de Sobral (CE)

Grupo 4

16h - Vitória da Conquista (BA) x Potiguar (RN)

Grupo 5

15h - Real Noroeste (ES) x União Rondonópolis (MT)

18h - Goianésia (GO) x Aparecidense (GO)

Grupo 6

15h - Brasiliense (DF) x Atlético (BA)

16h - Palmas (TO) x Bahia de Feira (BA)

16h - Villa Nova (MG) x Tupynambás (MG)

Grupo 7

16h - Toledo (PR) x Ferroviária (SP)

16h - FC Cascavel (PR) x Mirassol (SP)

Grupo 8

15h - Pelotas (RS) x Joinville (SC)

15h - Caxias (RS) x São Luiz (RS)

Veja a classificação atualizada da Série D do Brasileiro.