Série D: para disparar na liderança, ABC enfrenta Central em Natal

ABC e Central fecham a quarta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro nesta terça-feira (6). O jogo será realizado no estádio Frasqueirão, em Natal (RN), às 20h (horário de Brasília). De um lado, os donos da casa são os líderes do Grupo 4, com sete pontos marcados. Do outro, os visitantes ocupam a vice-lanterna.

Na liderança do grupo, em caso de vitória na noite de hoje (6), o alvinegro de Natal abre quatro pontos de vantagem sobre o vice-líder Vitória da Conquista, que tem seis. Além de líderes, os potiguares são os responsáveis pela maior goleada dos 132 jogos disputados até o momento, levando em consideração as fases preliminar e de grupos. Na segunda rodada, o ABC venceu em casa, no Frasqueirão, o Jacyobá, de Alagoas, por 7 a 0. Nos outros dois jogos empatou com o Itabaiana por 1 a 1 e venceu o Vitória da Conquista na última partida por 3 a 0.

Ao lado da Ferroviária, que está no Grupo 7, o alvinegro tem o melhor ataque da Fase de Grupos, com 11 gols marcados. Entretanto, o ABC tem três confrontos disputados, enquanto o clube paulista já completou quatro partidas.

Já o Central ainda não venceu, mas também não perdeu na Série D. Nos três primeiros jogos obteve empates com Jacyobá, Itabaiana e Potiguar de Mossoró, respectivamente. Com três pontos conquistados, busca a primeira vitória na competição. Confira aqui a tabela de classificação da Série D do Campeonato Brasileiro.

Transmissões

A TV Brasil vai exibir no próximo fim de semana dois jogos pela quinta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. No sábado (10), pelo Grupo 6, às 16h, Brasiliense e Palmas se enfrentam no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. A narração será de André Marques e reportagem de Rodrigo Campos.

Já no domingo (11), o Bragantino (PA) e o Independente (PA) duelam pelo Grupo 1. A partida será no estádio Diogão, na cidade de Bragança (PA), às 15h. A narração será de Rodrigo Campos e reportagem de André Marques.

Além da televisão aberta, as partidas vão ao ar por streaming no site da TV Brasil, pelas afiliadas que integram a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNPC) e pela TV Brasil no sinal fechado por assinatura. Nas redes sociais, a emissora tem perfil no Facebook, no Twitter e no Instagram.

Série D

A Série D do Campeonato Brasileiro tem 64 clubes, abrange os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal. Sob critérios regionais, as equipes foram divididas em oito grupos com oito times em cada. Os quatro melhores de cada chave avançam ao mata-mata. Os quatro classificados para a semifinal ganham o direito de disputar a Série C em 2021.