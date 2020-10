Série D: River-PI derrota São Raimundo-RR e abre vantagem no G-4

O River-PI largou com vitória no segundo turno da fase de grupos da Série D do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira (21), em um jogo truncado e muito faltoso, o Galo Carijó superou o São Raimundo-RR por 1 a 0 no estádio Governador Alberto Tavares Silva, o Albertão, em Teresina. O duelo pela oitava rodada foi transmitido ao vivo pela TV Brasil.

O triunfo levou o River a 14 pontos, garantindo mais uma rodada na zona de classificação do Grupo 2. O Tricolor está quatro pontos atrás do Altos-PI, líder da chave, que derrotou o Sinop-MT por 2 a 1, também nesta quarta-feira. O Galo assumiu o segundo lugar, mas pode ser ultrapassado pelo Juventude Samas-MA, que ainda visita o Baré-RR às 19h (horário de Brasília). O Mundão permanece com nove pontos, agora fora do G-4. O time de Roraima caiu para quinto, superado pelo Moto Club-MA no total de gols marcados (12 a 5).

No primeiro minuto, uma sequência de três escanteios para o São Raimundo. Aos oito, uma finalização perigosa do meia Bruninho, do River, que recebeu na pequena área e bateu à esquerda, pelo lado de fora da rede. Os lances deram a falsa sensação de que a etapa inicial seria intensa. A temperatura de 39ºC atrapalhou o rendimento das equipes, o que não mudou mesmo após a paralisação para hidratação. Enquanto o Galo Carijó errou muitos passes, o Mundão não transformou a maior presença ofensiva em lances de perigo.

O sol encoberto amenizou o calor no segundo tempo, mas não os ânimos dos times, que voltaram do intervalo acumulando faltas, discussões e cartões amarelos (quatro, sendo três distribuídos em um intervalo de oito minutos). Com a bola rolando, o River foi mais eficiente. Aos 12 minutos, o lateral Edy cruzou pela direita, o meia Maia cortou mal e o atacante Max se antecipou à marcação, colocando o Galo em vantagem. O Mundão se lançou ao ataque em busca no empate, mas parou nas intervenções do goleiro Vinícius.

As equipes voltam a jogar no próximo domingo (25), às 17h. O São Raimundo recebe o Moto Club, enquanto o River vai até Macapá enfrentar o Santos-AP.

Mais resultados da Série D:

Grupo 1

Independente-PA 2 x 1 Vilhenense-RO

Grupo 3

Floresta-CE 2 x 2 Salgueiro-PE

Grupo 4

Coruripe-AL 0 x 2 Central-PE

Grupo 5

Aparecidense-GO 4 x 0 União Rondonópolis-MT

Grupo 6

Palmas-TO 1 x 2 Caldense-MG

Grupo 7

Toledo-PR 0 x 2 Cabofriense-RJ

Grupo 8

Pelotas-RS 1 x 1 Tubarão-SC

