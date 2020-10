Série B: Felipão estreia com vitória no Cruzeiro

O técnico Luiz Felipe Scolari estreou com o pé direito no Cruzeiro, pois a equipe mineira derrotou o Operário-PR por 1 a 0, nesta terça-feira (20), em jogo válido pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Em partida realizada no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (Paraná), a Raposa triunfou graças a um gol do atacante Arthur Caíke aos 39 minutos do segundo tempo.

Este foi um resultado importante para a equipe de Felipão, que chegou aos 16 pontos, subindo para a 17ª posição (ainda dentro da zona do rebaixamento).

Próximo jogo do Cruzeiro

O próximo desafio do veterano treinador será no próximo domingo, quando enfrenta o Náutico no estádio dos Aflitos às 16h (horário de Brasília).

Outros resultados da Série B:

CSA 1 x 0 Botafogo-SP

Oeste 0 x 1 Náutico

Juventude 3 x 0 Avaí

Ponte Preta 0 x 5 Chapecoense

