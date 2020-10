Tubarão estende jejum do Joaçaba e vence duelo acirrado pela LNF

O Tubarão embolou a briga pela liderança do Grupo C da Liga Nacional de Futsal (LNF). Neste (11), atuando no ginásio Estener Soratto, em Tubarão (SC), o time da casa fez 3 a 2 no Joaçaba, pela 13ª rodada, em partida acirrada e decidida somente nos minutos finais, que teve transmissão da TV Brasil. Devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19), os jogos da competição têm sido agendados gradativamente.

O resultado levou o Tubarão a 14 pontos, na terceira posição. A equipe tem a mesma pontuação do Pato, que fica a frente pelo saldo de gols (sete a zero). O Umuarama lidera o grupo, com 15 pontos. Já o Joaçaba segue sem vencer na LNF. Foi a derrota em oito duelos. O time é o lanterna, com três pontos, em situação delicada na luta pela classificação. As cinco franquias mais bem colocadas, além do melhor sexto colocado entre as três chaves, avançam às oitavas de final.

O primeiro gol saiu aos 14 minutos do primeiro tempo, em tiro livre cobrado pelo fixo Passamani. A equipe da casa ampliou aos três minutos da etapa final. O fixo Ferrugem recebeu quase debaixo do travessão e só teve o trabalho de completar para as redes. Aos 14, com os visitantes adotando a tática do goleiro-linha, Passamani roubou a bola do ala Jhony e bateu para a meta vazia, fazendo o terceiro.

Só que o Joaçaba reagiu nos cinco minutos finais. Já na sequência do gol tubaronense, o ala Bazzinho descontou. Faltando menos de dois minutos para o apito final, o fixo Igor, livre ao lado da trave, aproveitou a sobra de um chute prensado e tentou duas vezes até vencer o goleiro Marcinho - que fez defesas importantes ao longo da partida - e diminuir mais ainda a vantagem. A equipe visitante pressionou atrás do empate, mas o placar não foi mais alterado.

"Essa é uma semana muito feliz. É uma sensação única a que estou vivendo, que é o nascimento do meu filho. Quero agradecer a minha esposa e a minha família. Dediquei os gols ao meu filho, Hyoran, e ao meu pai, que está de aniversário [ ]. Estou muito feliz de feito os gols e sairmos com a vitória", destacou Passamani, após o jogo.

O Tubarão volta a jogar pela LNF no próximo (18), às 20h15 (horário de Brasília), contra a Assoeva, outra vez no ginásio Estener Soratto. No dia seguinte, o Joaçaba recebe o Campo Mourão às 18h. Veja, abaixo, os últimos resultados da competição.

Sábado (10)

Praia Clube 4x1 Intelli Tempersul (Grupo A)

Joinville 5x2 Marreco (Grupo B)

Sexta-feira (9)

Brasília 5x3 São José (Grupo A)

Carlos Barbosa 3x1 Foz Cataratas (Grupo B)

Quinta-feira (8)

Minas Tênis Clube 3x4 Magnus Sorocaba (Grupo A)

Cascavel 2x1 Marreco (Grupo B)

