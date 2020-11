Avaí vence Confiança na abertura da 22ª rodada da Série B

No jogo que abriu a 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Avaí derrotou o Confiança por 1 a 0 nesta sexta-feira (20) no estádio da Ressacada e assumiu a sexta posição da classificação com 33 pontos.

O gol da vitória saiu ainda aos 40 minutos da etapa inicial, quando o goleiro Rafael Santos vacilou na saída de bola, que ficou com o atacante Rômulo, que dominou, avançou em velocidade e finalizou livre.

Com o revés o Confiança permanece na 11ª posição com 29 pontos.

Empate sem gols

Em jogo que também iniciou às 16h30 (horário de Brasília), Vitória e Ponte Preta ficaram no 0 a 0 no estádio do Barradão.

Fim de jogo. Leão empata em 0x0 com a Ponte Preta.



Próxima partida é na quarta-feira (25), contra o Náutico, às 19h, no estádio dos Aflitos.



📷: Pietro Carpi/ECV pic.twitter.com/7tSiXeFcMW — EC Vitória (@ECVitoria) November 20, 2020

Veja a classificação atualizada da Série B do Brasileiro.