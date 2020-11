Brasil duela com Panamá na sexta pelas Eliminatórias da AmeriCup

A seleção brasileira de basquete masculino intensifica a partir desta terça-feira (24) os treinamentos visando à retomada das eliminatórias da AmeriCup (Copa América de Basquetebol Masculino). A equipe chegou ontem (23) a Buenos Aires (Argentina) e no mesmo dia deu início às atividades preparatórias. Na próxima sexta-feira (27) o Brasil entra em quadra contra o Panamá, e no sábado (28) enfrenta o Paraguai. A AmeriCup, que ocorreria este ano, foi adiada para 2021, por conta da pandemia do novo coronavírus (covid-19).

O croata Aleksandar Petrović, treinador da seleção, conta com 12 jogadores para os duelos. Com exceção de Caio Pacheco, que joga na Argentina, os demais atuam no Brasil: os armadores Yago, Alexey e Georginho; os alas Guilherme Carvalho, Cauê Borges e Danilo Fuzaro; os alas/pivôs Lucas Dias, Márcio e Gabriel Jaú; e os pivôs Rafael Mineiro e Lucas Mariano.

CORRE

PASSA

CHUTA



Tudo sob os olhares do @petrov_aco!



🏀🏀🏀🏀🏀🏀🏀🏀🏀 pic.twitter.com/IhDsBb8D3M — Basquete Brasil - CBB (@basquetebrasil) November 24, 2020

As datas dos jogos não mudaram com a pandemia do novo coronavírus (covid-19). Mas a logística, sim. Pela tabela original, o Brasil atuaria em casa nesses dois duelos. A mudança para a bolha criada pelos organizadores das eliminatórias em Buenos Aires foi forçada pelo aumento dos casos de covid-19. Como medidas sanitárias de segurança, todos os integrantes da delegação seguiram protocolo da Fiba, realizando dois testes cada um, na semana anterior ao embarque. Eles ainda terão de apresentar resultados negativos nos testes PCR na "bolha" da capital argentina para confirmar presença nos jogos.

A equipe nacional estreou no torneio com duas vitórias sobre o Uruguai, em fevereiro. No ano que vem, também em fevereiro, o time enfrenta novamente Panamá e Paraguai, fechando as Eliminatórias. Os três primeiros de cada grupo das eliminatórias se classificam para a competição. No momento, com duas vitórias, o Brasil divide a liderança do grupo com o Panamá.



Pré-Olímpico 2021



Entre os dias 29 de junho e quatro de julho do ano que vem, o Brasil vai buscar a vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio, no torneio classificatório previsto para a cidade de Split (Croácia). Os comandados de Petrović disputarão uma vaga com os donos da casa, Tunísia, Alemanha, Rússia, México.