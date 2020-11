Brasileiro: Atlético-MG arranca empate e reassume a liderança

O Atlético-MG arrancou um empate de 2 a 2 com o Ceará, neste domingo (22) na Arena Castelão, e reassumiu a liderança do Campeonato Brasileiro, com os mesmos 39 pontos do Flamengo (mas com melhor saldo de gols). Mas para encerrar a 22ª rodada na ponta da classificação, os torcedores do Galo ainda terão que torcer por um tropeço do Internacional diante do Fluminense, em partida que começa mais tarde.

FIM DE JOGO! COM UM A MENOS, O ATLÉTICO BUSCA O EMPATE E FAZ 2 A 2 COM O CEARÁ, EM FORTALEZA!



⚽ Sasha e Keno marcaram os gols atleticanos!



Vamos, #Galo! #CSCxCAM

Golaço de Sasha

Mesmo jogando fora de casa, o Galo começou melhor e abriu o placar ainda no primeiro tempo, aos 28 minutos, com um belo gol de Eduardo Sasha de bicicleta.

Com a desvantagem no marcador o Vozão cresce na partida, e consegue empatar logo no início da etapa final, quando, aos 2 minutos, Lima bate na saída do goleiro Rafael após receber passe em profundidade de Léo Chú.

E o Ceará conseguiu a virada oito minutos depois, quando Samuel Xavier cruzou para Felipe Vizeu escorar de carrinho para vencer Rafael. O detalhe triste é que o camisa 11 nem comemorou o gol, pois se contundiu na hora da finalização.

Empate final

A situação do Galo ficou ainda mais complicada aos 24 minutos, quando o meia colombiano Borrero foi expulso após acertar Léo Chú.

Porém, o Atlético-MG continuou buscando o empate e o encontrou aos 28 minutos com gol em cobrança de pênalti de Keno. A partir daí a equipe mineira administrou o resultado que lhe garantiu a ponta da classificação.

