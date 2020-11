Campo Mourão-PR e Magnus-SP abrem oitavas da Liga Nacional de Futsal

As oitavas de final da Liga Nacional de Futsal (LNF) começam nesta quarta-feira (4) com o duelo entre Campo Mourão-PR e Magnus Futsal-SP, a partir das 15h (horário de Brasília). O embate será transmitido ao vivo na TV Brasil direto da Arena da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), em Campo Mourão (PR), local da partida.

Os donos da casa entram em quadra motivados, após terem assegurado a vaga nas oitavas com uma vitória de virada, fora de casa, sobre o Pato-PR, por 3 a 2, no último domingo (1º), com o gol da classificação marcado no último minuto do jogo: O Campo Mourão, que iniciou o torneio no Grupo C, encerrou a primeira fase com a melhor sexta posição entre todas as chaves, totalizando 13 pontos.

"Nós tínhamos 380 minutos para confirmar a vaga. E acabamos conseguindo justamente no minuto 379. De uma forma que dá um gás maior ainda para a nossa equipe, com uma vitória sobre o time bicampeão da Liga e fora de casa. O Pato ainda precisava da vitória para conseguir a liderança da chave. Então, tinham objetivo no jogo. Isso tudo foi ainda mais importante para nós", destacou Wesley Szabo, técnico do Campo Mourão.

Mesmo com o tempo de preparação para a abertura dos confrontos eliminatórios sendo curto, Szabo aproveitou todos momentos. " A gente chegou de viagem e folgamos na segunda. A sequência de jogos é muito intensa. Mas a nossa equipe é bem experiente, foi montada para esses momentos", afirmou o técnico, que nesta tarde não poderá contar com o ala Betinho, em recuperação após uma cirurgia no tendão de Aquiles, e o fixo Bruninho, lesionado com uma fratura no pé.

Do outro lado da quadra, estará um dos favoritos ao título de 2020: o Magnus Futsal, da cidade de Sorocaba (SP), que busca o bicampeonato. Campeão em 2015, o time paulista fez a melhor campanha deste ano na LNF. O time do interior paulista encerrou a fase inicial na liderança do Grupo A, com 100% de aproveitamento: somou 36 pontos em 12 jogos.

"A gente cumpriu o nosso papel até agora. Mas todos sabem que a partir de agora os jogos vão ser muito mais difíceis. O plantel todo sabe da importância de manter os pés no chão e o mesmo foco que o Magnus apresentou desde o início da Liga. A gente tem conversado de que são oito finais até o título", disse o ala Leozinho, eleito a revelação da edição passada da LNF e melhor jogador jovem do mundo.

Na temporada 2019, os dois times se encontraram nas quartas de final da Liga. No primeiro jogo, empate em 2 a 2 no Paraná, com gol de empate do jovem Leozinho. Já no duelo da volta, o Magnus venceu por 4 a 1 e seguiu às semifinais. Depois acabou sendo derrotado pelo Pato na decisão. “No ano passado fui muito feliz no primeiro jogo. Consegui um gol importante, que deu empate para a nossa equipe. Estou muito focado, sei o que tenho que fazer e nossa equipe tem trabalhado muito forte. Tenho certeza que faremos um grande jogo”, finalizou Leozinho.

O único desfalque da equipe paulista para o jogo desta quarta (4) será o ala Danilo Baron. Ele sentiu um incômodo muscular e será poupado pelo técnico Ricardinho.

Outros dois jogos movimentam a noite de hoje (4) pelas oitavas de final da LNF: às 18h, o Foz Cataratas-PR recebe o Corinthians; e às 20h o Minas Tênis Clube duela com o Cascavel-PR.

Confira abaixo os outros confrontos:

Quinta-feira (5)

18h - Assoeva-RS x Joinville-SC

20h - Praia Clube-MG x Umuarama-PR

21h30 - São José-SP x Tubarão-SC

Sexta-feira (6)

19h15 - Atlântico-RS x Pato-PR

21h - Joaçaba-SC x Carlos Barbosa-RS